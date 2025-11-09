باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری ملی لبنان اعلام کرد که یک پهپاد اسرائیلی حمله‌ای را در جنوب لبنان در نزدیکی روستای حومین الفوقا انجام داده و یک خودرو را با دو موشک هدایت‌شونده هدف قرار داده است.

فیلمی که توسط الجزیره تأیید شده، آتش‌سوزی ناشی از این حمله را نشان می‌دهد.

گزارش‌های غیر رسمی حاکی از شهادت یک شهروند لبنانی در این حمله است.

رژیم صهیونیستی که از پاییز سال گذشته بار‌ها توافق آتش‌بس با لبنان را نقض کرده، در روز‌های اخیر تجاوزات خود به این کشور را افزایش داده است. روز گذشته سه شهروند لبنانی در حملات جداگانه این رژیم به منطقه براخیت و شبعا، به شهادت رسیدند.

منبع: الجزیره/ قدس نیوز