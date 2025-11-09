باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - نشست امضای تفاهمنامه همکاری مشترک معاونت امور هنری و استانداری کرمان امروز -یکشنبه ۱۸ آبانماه- در معاونت امور هنری برگزار شد.
در ابتدای این جلسه آیاتی از کلام الله مجید قرائت و سرود ملی کشورمان پخش شد.
سپس وحید فخر موسوی دبیر جشنواره تئاتر فجر بیان کرد: طی جلساتی که با استاندار کرمان داشتیم بنا شد امسال افتتاحیه چهل و چهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر در کرمان برگزار شود. این خاصه هدف وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی است که به نوعی تمرکز زدایی داشته باشیم. در ادامه بنا شد برآورد و محصولی از جشنواره در استان کرمان داشته باشیم، لذا پنج بخش پوستر عکس، رادیو تئاتر، نمایشنامه نویسی، پژوهش و بزرگداشت نامداران جشنواره از ۲۲ تا ۲۶ دی ماه در استان کرمان برگزار کنیم. همچنین به دلیل استقبال استان کرمان، بنا شد پنج اثر استان کرمان انتخاب شوند و در استان کرمان ۷ نمایش خیابانیدر کرمان نمایش داده شود.
قطب الدین صادقی: جشنواره، باعث ارتقای فرهنگی میشود
قطب الدین صادقی هنرمند و مشاور عالی دبیر جشنواره تئاتر فجر بیان کرد: خیلی خوشحالم که در شکل نوین و فراگیر شامل شریک کردن کرمان در این واقعه هستیم. جشنواره تئاتر فجر ویترین تئاتر است. به گمان بنده کیفیت آثار، عرضه و تحلیل و بازتاب آنها باید در سطح درخشانی باشد که تاثیر گذار باشند. لذا جشنوارهها تاثیر گذارند و اولین وهله جشنواره به مردم میرسد و باعث ارتقای فرهنگی میشود. خیلی مختصر و مفید ارزش این رویداد فرهنگی را عرض میکنم.
وی ادامه داد: معرف جامعه، فرهنگ و هنر آن جامعه است، لذا این واقعه باید آبرومند، فرهنگی و هنری برگزار شود و یک رفع تکلیف سیاسی نباشد. دنیا به بازتاب فرهنگی نگاه میکند و نگاه سیاسی ندارد. خیلی خوشحالم که این فکر در کشور نهادینه شده است و قدرت اداره چنین رویداد هایی در استانها هم هست. مدیریت فرهنگی نشاندهنده مدیریت سیاسی اجتماعی جامعه است. این رویداد نکات مثبت بسیار دارد و از همه مهم تر دلهای ما را نزدیک تر میکند.
معاون هنری کشور: استانها ظرفیت برگزاری جشنوارهها را دارند
سپس محمد مهدی احمدوند سرپرست معاونت هنری بیان کرد: معمولا تمام جشنوارههای مطرح در تهران است و هنرمندان باید در کار حضور داشته باشند یا آنطور که حقشان است و باید دیده شوند، دیده نمیشوند. لذا هنرمندان استانها به تهران مهاجرت میکنند و نسلی که در استان باید در مکتب و کلاس آنها آموزش ببیند کمکم فاقد استادان برجسته میشد. چند سالی است که شعار ایران تهران نیست و ایران همه کشور است باید پیش رفت. لذا باید جشنوارهها را به استانها انتقال داد، استانها ظرفیت دارند و میتوانند با کیفیت بالا کار را پیش ببرند. لذا هنرمندان استانها هم به فکر مهاجرت به تهران نیستند و همانجا خواهند ماند. شخصیت متولی استان در جذب برنامههای هنری موثر است.
وی ادامه داد: خوشبختانه دکتر طالبی به جز مقام سیاسی یک شانیت فرهنگی هم دارد، لذا در هر استانی که بودند، نگاهشان به فرهنگ و هنر جدی بوده است و کنار کارهای امرانی و سیاسی به فرهنگ به عنوان کار اصلی نگاه کردند. در این سالها تنها دوسال افتتاحیه جشنواره در استانها بود. نخستین بار در یزد و دومین بار در استان کرمان است که هر دو به عنده آقای طالبی بود.
معاونت امور هنری بیان کرد: نسل امروز کم طاقت است و یکی از اصلی ترین موارد برای این امر هنر نمایش است. هرچقدر میزان تاب آوری جامعه بالا باشد، جامعه به راحتی از بحرانها عبور خواهد کرد. باید تاب آوری مردم را بالا ببریم، یکی از ابزار و عواملی که میتواند در تقویت جامعه تاثیرگذار باشد، هنر نمایشی است. هنر نمایشی قهرمانان جامعه را در هنر ملی و دینی بیان میکند. هنر نمایشی قهرمانان تاریخی را به عینیت میرساند و نشان میدهد چطور قهرمانان نگذاشتند به ایران ضربه وارد شود.
احمدی تاکید کرد: ضمن احترام به تمام رشته های هنری، تئاتر ویژگی خاص خود را دارد و جشنوارهها ویترین کشور هستند که توانمندی کشور را نشانمیدهد. برای حرمت نمایش هم که شده باید کار قوی بیاید تا نسل علاقهمند شود و بتواند کار را ادامه دهد. لذا امیدواریم با ظرفیتهای استان کرمان و همکاریها اتفاقات خوبی در کرمان رخ دهد و نسل کرمان احساس غرور کند و بداند دیده شده و به آن توجه شدا است.
در ادامه محمد طالبی استاندار کرمان بیان کرد: ما میزبان افتتاحیه جشنواره و بخشهای مختلف جشنواره را افتخاری برای مردم فرهنگ دوست کرمان میدانیم و امیدواریم این جشنواره و برنامهها موجب ارتقای فرهنگ و هنر این استان شود. این جشنواره اهمیت فرهنگی و ملی دارد که برگزاری این جشنواره در کرمان در تمرکز زدایی از تهران و عدالت فرهنگی در سطح کشور خواهد شد. گام ارزشمندی است که هنر به تمام نقاط کشور برود و جامعه را در نقاط مختلف درگیر کند، مخصوصا در استان کرمان. ما برنامه تحولی در عرصه توسعه استان داریم که بخشی از این برنامه در حوزه فرهنگ است. ما فرهنگ را یکی از محورهای توسعه در استان کرمان میدانیم. این جشنواره در گردشگری فرهنگی استان تاثیرگذار خواهد بود.
وی ادامهداد: جشنواره به تقویت گروههای فرهنگی مخصوصا تئاتر و جوانان کمک خواهد کرد. انشاءالله چهره فرهنگی تئاتر کرمان را از دریچه این جشنواره به سطح بینالمللی ارتقاء دهیم. معتقدیم خیلی از استانهای کشور توان برگزاری همه بخشهای یک جشنواره را دارند. به این سمت برویم که سالهای آینده شامل برگزاری همه جشنوارهها در استان کرمان باشیم.
نادر برهانی مرندی مدیر بخش نمایشنامه نویسی بیان کرد: جشنواره تئاتر فجر سرآمد جشنوارهها است. مبلغ جایزه این بخش ۱۰۰ میلیون تومان هست و خب به همین جهت استقبال خوبی از این بخش شد. لذا درخواست دارم توجه ویژهای به این بخش شود.
سپس مریم کاظمی مدیر بخش خیابانی بیان کرد: خیلی اتفاقی وارد این بخش شدم، خودم تاحالا کار خیابانی نداشتم و امیدوارم بتوانم کارهایی را انجام دهیم. البته نه اینکه به دنبال ریشه کن کردن مواردی که در سال های گذشته بوده باشیم نه، اما مواردی که مایه فخر و مباهات جشنواره، بچههای خیابانی است.
وی افزود: اسکان بچههای خیابانی حائز اهمیت است و معمولا بچهها مجبورند بیاییند کار را اجرا کنند و سپس به استان خود برگردند. اگر بتوانیم این امکان را فراهم کنیم که بچهها کارهای هم را ببینند خیلی خوب است.
در ادامه نیلوفر جهانشیر مدیر بخش پوستر و عکس گفت: بخش عکس و پوستر فقط بخش مسابقه نیست، زیرا در طول یکسال تئاترهایی روی صحنه میروند و عکسها و پوسترها هستند که میمانند. امیدوارم این امر مستمر باشد و فقط منوت به جشنواره تئاتر فجر نباشد، بلکه شروعی باشد که انگیزهای برای عکاسان پايتخت باشد. اگر بتوانیم هزینه بیشتری به نفرات اول تا سوم پرداخت کنیم بهتر میشود. انقدر هزینهها بالا رفته که انگیزه بین بچهها کمتر شده است.
در پایان این مراسم تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت امور هنری و استانداری کرمان امضا شد.