باشگاه خبرنگاران جوان - تیمهای رایو وایکانو و رئال مادرید در دیداری از چارچوب هفته دوازدهم لالیگای اسپانیا به مصاف هم رفتند که این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.
رئال مادرید که در سالهای اخیر در ورزشگاه رایو وایکانو به مشکل خورده، اینبار هم نتوانست دست پر زمین را ترک کند و دو امتیاز مهم را در وایکاس از دست داد. میزبان در طول ۹۰ دقیقه بارها لوس بلانکوس را آزار داد و حتی میتوانست به گل برتری هم برسد.
شاگردان آلونسو با این تساوی ۳۱ امتیازی شدند و همچنان صدرنشین هستند. رایو وایکانو هم دوازدهم است.