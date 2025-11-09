باشگاه خبرنگاران جوان -فاطمه جراره، نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با حضور در وزارت راه و شهرسازی با فرزانه صادق، وزیر راه دیدار و درباره آخرین وضعیت پروژه‌های زیرساختی، شریانی و روستایی هرمزگان گفت‌وگو کرد.



جراره در این نشست مجموعه‌ای از پروژه‌های مهم، مطالبه‌محور و حیاتی استان را مطرح و خواستار تسریع در تکمیل آن‌ها و تخصیص فوری اعتبارات شد.

وی با بیان اینکه مردم هرمزگان سال‌هاست مشکلات مسیرهای حادثه‌خیز و نیمه‌تمام را تحمل می‌کنند گفت: هرمزگان شاهراه حیاتی ترانزیت کشور است؛ کامل نشدن این پروژه‌ها فقط مشکل استان نیست، بلکه مستقیماً بر تجارت، حمل‌ونقل و امنیت ملی تأثیر دارد.

محور کهورستان – لار؛ مطالبه جدی مردم غرب هرمزگان

جراره با اشاره به تصادفات متعدد و حجم تردد بالای این مسیر گفت: تکمیل این محور یک مطالبه جدی و طولانی‌مدت مردم است کمبود اعتبار باعث شده روند اجرای پروژه کند شود و هر سال ده‌ها حادثه در این مسیر رخ دهد. وزارت راه باید اعتبارات موردنیاز را سریعاً تأمین کند.



تونل تنگ‌زاغ؛ ضرورت تأمین روشنایی و تهویه

نماینده هرمزگان به اهمیت این تونل در محور بندرعباس – حاجی‌آباد – سیرجان اشاره کرد و افزود: این یکی از مسیرهای اصلی ترانزیت کشور است؛ نبود تهویه و روشنایی استاندارد جان مردم و رانندگان ترانزیت را تهدید می‌کند کمبود اعتبارات نباید مانع اجرای سیستم‌های ایمنی شود.

ترانشه حاجی‌آباد؛ پروژه‌ای زیرساختی که معطل مانده

جراره این پروژه را از خواسته‌های دیرینه مردم دانست و گفت: تاخیر در اتمام طرح، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی دارد تکمیل این پروژه علاوه بر افزایش ایمنی، به کاهش خسارات جانی و مالی کمک می‌کند.

راه پنج روستا؛ چاهو، سودرو، بلندو، شهرو و گربند

وی با اشاره به در حال اجرا بودن پروژه گفت: کارکرد اقتصادی و ارتباطی این محور به مراکز اقتصادی و همچنین نقش پدافندی آن، مسیر را به یک محور استراتژیک تبدیل کرده و لازم است برای تکمیل آن تأمین اعتبار شود.

پل هرمودر و مسیر میدان نامجو تا کهورستان

جراره با تأکید بر فرسودگی این مسیر افزود: این محور پرترافیک، مناطق مختلف استان را به هم متصل می‌کند تعریض، بهسازی و بازسازی آن ضروری است زیرا فرسودگی مسیر باعث افزایش تصادفات شده است.

میدان سایت بندرعباس؛ گره ترافیکی غرب شهر

وی خواستار تعیین تکلیف و ساماندهی میدان سایت شد و گفت:

این نقطه مهم‌ترین گره ترافیکی غرب بندرعباس است و باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود نارضایتی مردم به دلیل ترافیک سنگین در این مسیر کاملاً قابل درک است؛ زیرا تمرکز تردد نیروهای شاغل در صنایع بزرگ غرب بندرعباس و اتصال این محور به بندر شهید رجایی، میدان سایت را به شاهرگ حیاتی حمل‌ونقل استان تبدیل کرده است بر همین مبنا لازم است وزارت متبوع نسبت به حل این معضل اقدام جدی و فوری انجام دهد.

ساخت چهار مدرسه در مسکن مهر و ملی

جراره افزود: هزاران خانواده در این مناطق ساکن شده‌اند اما زیرساخت‌های آموزشی کافی نیست زمین‌های لازم برای ساخت مدارس باید فوراً واگذار و زیرساخت‌های آموزشی لازم برای این محدوده مهم در بندرعباس ایجاد شود.

محور گچین – خمیر؛ مسیری حادثه‌خیز

نماینده مردم هرمزگان با اشاره به حجم تردد بالای این محور گفت: کمبود زیرساخت‌های ایمنی و مشکلات آسفالت، باعث افزایش تصادفات شده است این مسیر باید به‌صورت جدی اصلاح شود.

تأمین قیر راه‌های روستایی و شریانی

جراره با بیان اینکه بسیاری از روستاها در فصل بارندگی عملاً از دسترس خارج می‌شوند، خواستار تخصیص سهمیه قیر برای تکمیل و روکش راه‌های روستایی شد.

وی گفت: تخصیص قیر برای روکش راه های روستایی و شریانی با توجه به اهمیت این راه‌ها و نقش حیاتی در مسائل اقتصادی و اجتماعی مردم دارای اهمیت است و انتظار می‌رود در این زمينه همکاری صورت گیرد.

کمبود ماشین‌آلات راهداری در هرمزگان

وی گفت: هرمزگان به عنوان مسیر اصلی کریدورهای ترانزیتی کشور، هنوز با کمبود تجهیزات راهداری مواجه است برای نگهداشت و بازگشایی مسیرها، تجهیزات جدید باید هرچه سریع‌تر به استان منتقل شود.

محور بندرعباس – حاجی‌آباد – سیرجان

جراره این محور را شریان حیاتی تجارت کشور توصیف و تأکید کرد: فرسودگی مسیر، نبود زیرساخت‌های ایمنی و ترافیک سنگین، جان مردم و رانندگان ترانزیت را به خطر انداخته است تأمین اعتبار تکمیل و بهسازی این محور از اولویت‌های فوری وزارت راه است.

در پایان این نشست وزیر راه بر اهمیت ویژه پروژه‌های هرمزگان در شبکه ترانزیت کشور تأکید کرد و دستور پیگیری و بررسی فوری برخی از طرح‌ها را صادر کرد همچنین مقرر شد جلسات تخصصی با حضور مدیران مربوطه برای هر پروژه برگزار شود.

جراره با قدردانی از همکاری وزیر راه گفت: تا زمان رسیدن این پروژه‌ها به نتیجه، مطالبه‌گری را ادامه می‌دهیم مردم هرمزگان شایسته برخورداری از مسیرهای ایمن، استاندارد و مناسب شأن این استان مهم و استراتژیک هستند.

منبع:روابط‌عمومی دفتر نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی