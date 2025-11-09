گردباد سهمگین در پارانا + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06af\u0631\u0628\u0627\u062f\u06cc \u0628\u0627 \u0633\u0631\u0639\u062a \u06f2\u06f5\u06f0 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u0645\u062a\u0631 \u0628\u0631 \u0633\u0627\u0639\u062a \u0627\u06cc\u0627\u0644\u062a \u067e\u0627\u0631\u0627\u0646\u0627\u06cc \u0628\u0631\u0632\u06cc\u0644 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0646\u0648\u0631\u062f\u06cc\u062f \u0648 \u062f\u0633\u062a \u06a9\u0645 \u06f6 \u06a9\u0634\u062a\u0647 \u0648 \u06f7\u06f5\u06f0 \u0632\u062e\u0645 \u0628\u0631\u062c\u0627\u06cc \u06af\u0630\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n