در هزارمین بازی پپ گواردیولا، قهرمان لیگ برتر در ورزشگاه اتحاد شکست سختی خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در مهمترین دیدار هفته یازدهم لیگ برتر انگلیس، تیم‌های منچسترسیتی و لیورپول در ورزشگاه اتحاد به مصاف هم رفتند که سیتیزن‌ها با سه گل مهمان را با شکست بدرقه کردند تا گواردیولا هزارمین تجربه سرمربیگری خود روی نیمکت منچسترسیتی را با یک برد به‌یادماندنی به پایان برساند.

بازی با عملکرد تهاجمی منچسترسیتی آغاز شد و خطای خفیف مامارداشویلی در همان دقایق ابتدایی به اعلام پنالتی منجر شد، هرچند خود او ضربه ارلینگ هالند را مهار کرد. غول نروژی، اما پیش از آنکه بازی به دقیقه ۳۰ برسد، روی ارسال ماتئوس نونس با ضربه سر حساب کار را یک بر صفر کرد. برتری سیتیزن‌ها در وقت‌های تلف‌شده نیمه اول ۲ برابر شد؛ شلیک نیکو گونسالس بعد از برخورد به ویرجیل فن‌دایک تغییر مسیر داد و به تور دروازه لیورپول چسبید. این پایان کار نبود و جرمی دوکو در دقیقه ۶۳ با یک شلیک آتشین جدید برای بار سوم تیمش را به گل رساند.

منچسترسیتی با این پیروزی ۲۲ امتیازی شد و به جایگاه دوم جدول رده‌بندی رقابت‌های فصل ۲۶-۲۰۲۵ لیگ برتر انگلیس رسید. آرسنال با ۲۶ امتیاز در صدر قرار گرفته و لیورپول با ۱۸ امتیاز در رده هشتم جای دارد. فاصله امتیازی لیورپول با صدر جدول با اختلاف این تیم نسبت به منطقه سقوط برابر است.