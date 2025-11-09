انفجار مخزن مایع تحت فشار در کشتارگاه مرغ فسا جان یک نفر را گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - مجتبی نوح پیشه مدیر روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ فسا اظهار کرد: امروز به دنبال انفجار مخزن مایع تحت فشار در کشتارگاه مرغ فسا، آقای میانسالی که با دستگاه کار می‌کرد دچار آسیب‌های متعدد و جدی از نواحی مختلف سر، صورت و اندام‌های فوقانی بدن شد.

او در این خصوص گفت: حادثه، بلافاصله به مرکز پاسخ‌گوی اورژانس ۱۱۵ شهرستان فسا گزارش شد و تیم عملیاتی پایگاه فوراً به محل اعزام شد.

نوح پیشه تصریح کرد: کارشناسان اورژانس، در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدامات اورژانسی و تلاش برای احیای مصدوم را آغاز کردند.

او ادامه داد: با وجود تلاش‌های گسترده نیرو‌های اورژانس، مصدوم در محل فوت شد.

مدیر روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ فسا افزود: علت دقیق وقوع انفجار توسط مراجع ذی‌صلاح در دست بررسی است و کارشناسان در حال بررسی عوامل احتمالی ایمنی و رعایت دستورالعمل‌ها هستند.