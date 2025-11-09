تیم ملی شنای ایران در ماده تیمی ۴ در ۲۰۰ متر بازی‌های کشور‌های اسلامی به مدال برنز، دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دومین روز مسابقات شنا بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در ماده‌های مختلف برگزار شد که نمایندگان ایران در فینال ماده‌های ۴ در ۲۰۰ متر و ۱۰۰ متر قورباغه به رقابت پرداختند.

ملی پوشان ایران در بخش تیمی ۴ در ۲۰۰ متر نیز با ترکیب محمد قاسمی، مهدی غلامی، علی رشیدپور و متین سهران شرکت کردند.

تیم ایران با رکورد ۷:۳۴:۱۹ دقیقه رکورد ملی را نیز ۵ ثانیه کاهش داد و به مدال برنز رسید. 

در فینال ۱۰۰ متر قورباغه نیز، آراد مهدی‌زاده با کسب رکورد ۱:۰۳:۵۸ در جایگاه پنجم ایستاد و به مدال نرسید.

گفتنی است سرمربیگری این تیم به عهده خشایار حضرتی آشتیانی و مربیگری این تیم را محمد صادق طیران و اردلان ابراهیمان به عهده دارند.

برچسب ها: بازی‌های کشورهای اسلامی ، تیم ملی شنا
