۱۵ سال تلاش در مسیر «تانگ سو دو»؛ بانوی هرمزگانی از قهرمانی جهان تا تربیت نسل تازه مربیان

به مناسبت ۱۸ آبان، روز ملی تانگ سو دو، گفت‌وگویی با نسرین صادقی، از بانوان فعال و موفق این رشته‌ی رزمی انجام شد؛ بانویی که ۱۵ سال است از ابتدای ورود این رشته به کشور در آن فعالیت دارد.



او درباره‌ی علت انتخاب این رشته اظهار کرد:با توجه به اینکه پیش از این در رشته‌های مختلف رزمی، به‌ویژه ورزش‌های کره‌ای، فعالیت داشتم، تانگ سو دو را به‌خاطر کامل بودن و اعتبار جهانی آن انتخاب کردم. تانگ سو دو فقط یک ورزش نیست، بلکه یک سبک زندگی است؛ همان‌طور که شعار این رشته می‌گوید: یک هنر، یک خانواده.



صادقی مهم‌ترین افتخار ورزشی خود را قهرمانی در رقابت‌های جهانی کره جنوبی ۲۰۲۴ عنوان کرد و افزود:در این مسابقات با تلاش مربیان و ورزشکاران توانستیم ۲۲ مدال ارزشمند کسب کنیم و این موفقیت تاریخی برای کشورمان رقم خورد.



این بانوی ورزشکار، حمایت خانواده و راهنمایی استاد سهراب‌زاده – بنیان‌گذار تانگ سو دو در ایران – را مهم‌ترین انگیزه خود برای ادامه مسیر دانست و گفت:استاد سهراب‌زاده کمک کردند تا بتوانیم در کنار ایشان، با همکاری مربیان و قهرمانان، این رشته اصیل کره‌ای را در بخش بانوان توسعه دهیم.



صادقی در توصیه به شاگردانش گفت:همیشه تأکید می‌کنم ورزش در کنار تحصیل می‌تواند موفقیت‌های بزرگی به همراه داشته باشد؛ باید هر دو را همزمان ادامه دهند.



وی در ادامه، سخت‌ترین بخش مسیر مربیگری را تربیت مربیان فنی و اخلاق‌مدار دانست و تأکید کرد:هدف ما تربیت مربیانی است که در آینده هم از نظر فنی و هم اخلاقی الگوی دیگران باشند.

این مربی با تجربه در پایان چشم‌انداز روشنی برای آینده‌ی تانگ سو دو در ایران ترسیم کرد و گفت:آینده‌ی تانگ سو دو در کشور بسیار روشن است؛ زیرا ما یک خانواده متحد هستیم و همه مربیان و قهرمانان برای معرفی هرچه بهتر این رشته در ایران تلاش می‌کنند.