گفت و گوی ویژه خبری یکشنبه شب به موضوع همایش «ما و غرب» اختصاص داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان -موسی حقانی دبیر علمی همایش ما و غرب در گفت و گوی ویژه خبری اظهار داشت: هدف همایش «ما و غرب» بازیابی سلطه طلبی آمریکایی‌ها نسبت به ملت‌های جهان است.

وی ادامه داد: هدف بعدی ما تذکر نکاتی درباره این است که آمریکایی‌ها برای سلطه خود از چه راه‌هایی استفاده می‌کنند و ما و ملت‌های دیگر چه مقاومتی باید در برابر این مسئله داشته باشیم.

در ادامه موسی نجفی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گفت: رهبر معظم انقلاب در بعد نظری دانشمند و فرهیخته هستند و پشتوانه فکری خود را به مرحله اجرا درآورده اند.معتقدم که اندیشه‌های ایشان باید به دیگران منتقل شود،متاسفانه برخی‌ها دو قطبی‌های کاذبی ایجاد می‌کنند که به نفع غرب تمام می‌شود بنابراین تبیین این دیدگاه‌ها بسیار مفید است.

همچنین محمد اسحاقی معاون پژوهش دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب گفت: رهبر معظم انقلاب به عنوان یک قرآن شناس که باور به هدایت و رهبری دارد از استنباط قرآن برای تبیین مسائل روز استفاده می‌کنند، واژه استکبار در قرآن به کرات تکرار شده است و در جایی به کار می‌رود که انسان و یا یک نظام سیاسی در مقابل با تعالیم الهی خود برتربینی داشته باشد.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب سه نامه به جوانان اروپایی نوشتند تا آنها به مبانی دینی و قرآنی توجه کنند. ما بعد از جنگ جهانی دوم شاهد جهان چند قطبی هستیم و قدرت‌های نوظهور سر برآورده‌اند که تا دیروز اعلام جرات استقلال نداشتند.

معاون پژوهش دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب متذکر شد: رهبر معظم انقلاب به جوانان غرب توصیه کردند که در سمت درست تاریخ بایستند که این اصل در مبدا انقلاب اسلامی نیز بیان شد که باید در برابر نظام سلطه ایستاد و از مظلوم دفاع کرد،اگر هویت ملتی گرفته شود آنها باید در برابر سلطه تسلیم شوند.

وی بیان کرد: استقلال به معنی این نیست که ما دور خود حصار بکشیم بلکه باید از قدرت خود دفاع کنیم، برای داشتن استقلال باید قوی بود .تا بتوانیم به مسیر خود ادامه دهیم .

نجفی ادامه داد: قاجار ضعیف بود اما وابسته نبود اما پهلوی ها خودفروختگی را به صورت نهادینه در خود داشته و دارند ،در گذشته نیز هویت ایران را حول محور غرب تعریف کرده بودند که جمهوری اسلامی این مسئله را در هم شکست.

نجفی بیان کرد: غربی‌ها هرچه برای خود می‌پسندند برای ما حرام می‌دانند و این مسئله استکبار است،علت دشمنی آمریکا با شخص رهبری به دلیل شخصیت ویژه ایشان در مبارزه با سلطه و استکبار است.

حقانی ادامه داد: ما با غرب ستیز نداریم بلکه آنها هستند که با ما سر جنگ دارند،هر وقت خواستیم پیشرفت کنیم مانع ما شدند،به ما جنگ تحمیل کردند و طی ۲۲۰ سال گذشته ما هیچ خاطره خوشی از غربی‌ها نداریم.

وی ادامه داد: ما در جنگ ۱۲ روزه به سرعت خود را بازسازی کردیم در حالی که اگر هر کشور دیگری بود ممکن بود در هم بشکند. اما ما توانستیم خود را بازیابی کنیم و دشمن را به عقب برانیم. جریان غرب‌گرا می‌خواهد سرابی را به جوانان ما تلقین کند که بدون استقلال می‌توان پیشرفت کرد در حالی که این مسئله اشتباه محض است. اساس راهبرد غرب درباره ایران این است که ایران نباید پیشرفت کند و قوی باشد.

اسحاقی متذکر شد : طوفان الاقصی و جنگ علیه ایران باعث شد که تمام دستاوردهای غرب در حوزه دموکراسی از بین برود،چرا که آنها برای حفظ رژیم صهیونیستی حقوق انسان‌ها را زیر پا گذاشتند و حق تعیین سرنوشت را برای هیچکس قائل نیستند لذا هیچ بیداری گسترده به وجود آمده است و گفتمان مقاومت در کشورهای غربی بسیار پرطرفدار شده است.