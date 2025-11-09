باشگاه خبرنگاران جوان- در دیدار نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، با آیت‌الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه، بر ضرورت راهبری فرهنگی، شناسایی نخبگان مهاجر و حفظ انسجام اجتماعی در مدیریت پدیده مهاجرت تأکید شد.

آیت‌الله اعرافی با اشاره به ابعاد گسترده مهاجرت، خواستار مدیریت جامع این پدیده با خرد جمعی و نگاه اخلاقی شد و بر حفظ شأن ایران اسلامی در عرصه بین‌المللی تأکید کرد.

وی همچنین بر لزوم پیوند صحیح اتباع مجاز با جامعه میزبان، شناسایی و حمایت از نخبگان مهاجر و حفظ هویت دینی و اخلاقی نسل‌های جدید مهاجران به عنوان سرمایه‌های تربیت‌شده در بستر انقلاب اسلامی تأکید نمود.

مدیر حوزه‌های علمیه، نقش نهادهای علمی و فرهنگی به‌ویژه حوزه‌های علمیه را در سامان‌دهی امور مهاجرین و تقویت هم‌افزایی فکری و فرهنگی کلیدی دانست و گفت: هرگونه تصمیم‌گیری در این حوزه باید با نگاه وحدت‌آفرین همراه باشد.

در ادامه، نادر یاراحمدی از اجرای برنامه‌های منسجم دولت برای سامان‌دهی مهاجران غیرمجاز و بازگشت ایمن آنان به کشور مبدأ خبر داد و بر لزوم هماهنگی همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی و اجرای دقیق سیاست‌های ملی در مدیریت مهاجرت غیرمجاز تأکید کرد.