مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری قم از بهبود شاخص‌های عملکردی حوزه خدمات شهری بر اساس گزارش سامانه ۱۳۷ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -سیدمحسن میرهادی مدیرکل نظارت و هماهنگی بر خدمات شهری قم  با اشاره به تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های خدمات شهری و پیگیری میدانی مستمر، اظهار کرد: طبق آخرین گزارش‌های ثبت‌شده در تاریخ ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴، میزان رضایت شهروندان از خدمات نظافت عمومی، جمع‌آوری پسماند، لایروبی انهار و کنترل جوندگان در سطح شهر قم، روندی رو به رشد و پایدار داشته است.

وی با قدردانی از تلاش صادقانه نیرو‌های خدوم حوزه خدمات شهری افزود: این موفقیت حاصل هماهنگی دقیق و کوشش خستگی‌ناپذیر پاکبانان، سرکارگران، ناظران عالی و ناظران شب، پیمانکاران، نمایندگان مناطق، مسئولین نواحی و معاونین محترم مناطق است که با روحیه‌ای جهادی و احساس مسئولیت بالا، ارتقای رضایت شهروندان را در اولویت کار خود قرار داده‌اند.

میرهادی ادامه داد: مجموعه معاونت خدمات شهری با رصد مستمر گزارش‌های مردمی از طریق سامانه ۱۳۷ و بررسی میدانی مشکلات، تلاش دارد تا ضمن کاهش تماس‌های تکراری در حوزه نظافت و پسماند، پاسخگویی سریع و مؤثر به مطالبات شهروندان را در دستور کار قرار دهد.

مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری قم با تأکید بر اهمیت تداوم این روند افزود: انتظار می‌رود با استمرار برنامه‌ریزی منسجم، نظارت میدانی و پیگیری مداوم، سایر موضوعات باقیمانده نیز به‌طور کامل مرتفع شود تا شهر قم در شأن زائران و مجاوران کریمه اهل‌بیت (س) از نظر پاکیزگی و نظم شهری در وضعیت مطلوب و پایدار قرار گیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با تکیه بر همت جمعی، انسجام سازمانی و همکاری تمامی واحدها، می‌توان شاهد کاهش محسوس تماس‌های مردمی در سامانه ۱۳۷ و تثبیت وضعیت مطلوب خدمات شهری در شهر مقدس قم بود. همچنین از شهروندان فهیم و متعهد درخواست می‌شود با مشارکت و همراهی خود در نگهداشت شهر، مدیریت شهری قم را در مسیر ارتقای زیبایی، پاکیزگی و آرامش محیط شهری یاری رسانند.

منبع:شهرداری قم

برچسب ها: شهرداری قم ، خدمات شهری
خبرهای مرتبط
برگزاری نشست هم‌اندیشی شهرداران مراکز استان کشور به میزبانی قم
استاندار قم خواستار اصلاح ماده ۱۸ و ۱۳ قانون آموزش و پرورش شد
زندگی به بافت تاریخی قم بر می‌گردد
آخرین روند احداث تقاطع غیرهمسطح سپاه قم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نمایشگاه عکس حریم اشک در قم برپا شد
برگزاری نشست هم‌اندیشی شهرداران مراکز استان کشور به میزبانی قم
زندگی به بافت تاریخی قم بر می‌گردد
بهبود شاخص‌های خدمات شهری قم بر اساس گزارش سامانه ۱۳۷
کشف داروهای مکمل قاچاق از یک مغازه سوپرمارکت در قم
اجرای تئاتر خیابانی کوچه‌های بنی‌هاشم در قم
آخرین اخبار
نمایشگاه عکس حریم اشک در قم برپا شد
برگزاری نشست هم‌اندیشی شهرداران مراکز استان کشور به میزبانی قم
بهبود شاخص‌های خدمات شهری قم بر اساس گزارش سامانه ۱۳۷
کشف داروهای مکمل قاچاق از یک مغازه سوپرمارکت در قم
زندگی به بافت تاریخی قم بر می‌گردد
اجرای تئاتر خیابانی کوچه‌های بنی‌هاشم در قم
فرار مالیاتی در پوشش درمان در قم
کتاب‌های درسی چالش جدید خانواده ها در قم
سوخت پاک، بدون هزینه؛ قم وارد مسیر سبز شد
ثبات جوی در قم تا چهارشنبه پایدار خواهد بود