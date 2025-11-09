باشگاه خبرنگاران جوان -سیدمحسن میرهادی مدیرکل نظارت و هماهنگی بر خدمات شهری قم با اشاره به تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های خدمات شهری و پیگیری میدانی مستمر، اظهار کرد: طبق آخرین گزارش‌های ثبت‌شده در تاریخ ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴، میزان رضایت شهروندان از خدمات نظافت عمومی، جمع‌آوری پسماند، لایروبی انهار و کنترل جوندگان در سطح شهر قم، روندی رو به رشد و پایدار داشته است.

وی با قدردانی از تلاش صادقانه نیرو‌های خدوم حوزه خدمات شهری افزود: این موفقیت حاصل هماهنگی دقیق و کوشش خستگی‌ناپذیر پاکبانان، سرکارگران، ناظران عالی و ناظران شب، پیمانکاران، نمایندگان مناطق، مسئولین نواحی و معاونین محترم مناطق است که با روحیه‌ای جهادی و احساس مسئولیت بالا، ارتقای رضایت شهروندان را در اولویت کار خود قرار داده‌اند.

میرهادی ادامه داد: مجموعه معاونت خدمات شهری با رصد مستمر گزارش‌های مردمی از طریق سامانه ۱۳۷ و بررسی میدانی مشکلات، تلاش دارد تا ضمن کاهش تماس‌های تکراری در حوزه نظافت و پسماند، پاسخگویی سریع و مؤثر به مطالبات شهروندان را در دستور کار قرار دهد.

مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری قم با تأکید بر اهمیت تداوم این روند افزود: انتظار می‌رود با استمرار برنامه‌ریزی منسجم، نظارت میدانی و پیگیری مداوم، سایر موضوعات باقیمانده نیز به‌طور کامل مرتفع شود تا شهر قم در شأن زائران و مجاوران کریمه اهل‌بیت (س) از نظر پاکیزگی و نظم شهری در وضعیت مطلوب و پایدار قرار گیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با تکیه بر همت جمعی، انسجام سازمانی و همکاری تمامی واحدها، می‌توان شاهد کاهش محسوس تماس‌های مردمی در سامانه ۱۳۷ و تثبیت وضعیت مطلوب خدمات شهری در شهر مقدس قم بود. همچنین از شهروندان فهیم و متعهد درخواست می‌شود با مشارکت و همراهی خود در نگهداشت شهر، مدیریت شهری قم را در مسیر ارتقای زیبایی، پاکیزگی و آرامش محیط شهری یاری رسانند.

منبع:شهرداری قم