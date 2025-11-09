باشگاه خبرنگاران جوان- کنسولگری افغانستان در بن آلمان پس از ماهها تعطیلی، تحت مدیریت دیپلماتهای منصوبشده از سوی طالبان، فعالیت خود را از سر گرفت. این نهاد در اطلاعیهای اعلام کرد که از روز دوشنبه، ۱۹ آبان، خدمات کنسولی از جمله تمدید پاسپورت، تصدیق اسناد و در آینده نزدیک چاپ پاسپورت را از طریق سامانه نوبتدهی اینترنتی ارائه خواهد داد. مصطفی هاشمی، دیپلمات معرفیشده از سوی طالبان، مسئولیت اداره این نمایندگی سیاسی را بر عهده دارد.
این نخستین نمایندگی رسمی افغانستان در اروپا است که پس از تحولات سیاسی سالهای اخیر، تحت مدیریت طالبان بازگشایی میشود. علت اصلی این واگذاری، نیاز دولت آلمان به همکاری مستقیم با طالبان برای اخراج مهاجران مجرم افغان عنوان شده است. الکساندر دوبرینت، وزیر داخله آلمان، پیشتر تأکید کرده بود که برای تسهیل این روند، حاضر است شخصاً به کابل سفر کند و توافقنامهای با طالبان امضا کند.
این تصمیم با واکنشهای متعددی روبرو شده است. دیپلماتهای دولت پیشین افغانستان در بن در اعتراض به این اقدام، دستهجمعی استعفا دادند و دفتر کنسولگری را تعطیل کردند. سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری نیز از این تصمیم آلمان انتقاد کرده و وضعیت امنیتی افغانستان را برای بازگشت مهاجران نامناسب دانستهاند. در داخل آلمان نیز وزیر خارجه این کشور، نالنا بائربوک، با انتقاد از این سیاست، طالبان را «رژیم ترور» خوانده است.
همچنین، جامعه افغانهای مقیم آلمان نگران هستند که واگذاری نمایندگیهای دیپلماتیک به طالبان، اعتبار مدارک و امنیت حقوقی آنان را تحت تأثیر قرار دهد. گزارشها حاکی است که کنسولگری افغانستان در برلین نیز در وضعیت انتقالی قرار دارد و احتمال واگذاری آن به طالبان در آینده نزدیک وجود دارد. این روند میتواند پیامدهای گستردهای برای تعاملات دیپلماتیک افغانستان با اروپا داشته باشد.