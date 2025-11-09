واژگونی خودرو وانت نیسان در محور داراب - استهبان ۱۵ مصدوم برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی فارس اظهار کرد: بعد از ظهر امروز یکشنبه ۱۸ آبان، با اعلام واژگونی یک دستگاه وانت نیسان در محور داراب - استهبان در محل سد رودبال نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او با بیان اینکه در این حادثه ۱۵ نفر مصدوم شدند، ادامه داد: با اقدام به موقع، خدمات درمانی پیش بیمارستانی مورد نیاز به مصدومان ارائه شد و ۲ سرنشین خودرو در محل درمان شدند و ۱۳ مصدوم دیگر برای دریافت خدمات درمانی پیشرفته‌تر به بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) داراب منتقل شدند.

وکیل زاده افزود: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان، ۴ دستگاه آمبولانس ۱۱۵ شهرستان داراب به محل حادثه اعزام شد.