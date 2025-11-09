مالکان باشگاه استقلال قصد دارند علی تاجرنیا را به عنوان مدیرعامل منصوب کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در روزهای آینده تکلیف مدیرعامل جدید باشگاه استقلال مشخص خواهد شد و به نظر میرسد مدیران هلدینگ به جمعبندی نهایی برای انتخاب گزینه مورد نظر نزدیک شدهاند.
بر اساس شنیدهها، علی تاجرنیا از گزینههای اصلی برای تصدی این سمت است و شانس بالایی برای حضور در رأس مدیریت آبیپوشان دارد.
منابع نزدیک به باشگاه استقلال خبر میدهند که مذاکرات اولیه میان مسئولان هلدینگ و تاجرنیا انجام شده و در صورت توافق نهایی، او بهزودی به عنوان مدیرعامل جدید معرفی خواهد شد. تاجرنیا در صورت پذیرش این مسئولیت، باید بلافاصله برنامههای خود را برای تقویت تیم در نیمفصل و بهبود شرایط اقتصادی باشگاه ارائه دهد.
از سوی دیگر گفته میشود که اعضای هیأتمدیره نیز نظر مثبتی نسبت به حضور تاجرنیا دارند و او را فردی با تجربه مدیریتی مناسب برای سامان دادن به وضعیت فعلی باشگاه میدانند. مدیران هلدینگ نیز تلاش دارند تا پیش از آغاز تعطیلات نیمفصل، تکلیف مدیریت باشگاه را مشخص کنند تا تیم در ادامه مسیر با ثبات بیشتری به کار خود ادامه دهد.
به این ترتیب، انتظار میرود در یکی دو روز آینده، تصمیم نهایی درباره مدیرعامل جدید استقلال اعلام شود و دوران جدیدی در ساختار مدیریتی این باشگاه پرطرفدار آغاز گردد.