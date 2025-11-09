دروازه‌بان ایرانی تیم فوتبال استقلال، خود را آماده حضور در میادین خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دروازه‌بان تیم فوتبال استقلال پس از آسیب‌دیدگی اخیر خود، روند درمانی‌اش را با موفقیت پشت سر می‌گذارد و به زودی به تمرینات تیم بازخواهد گشت.

بر اساس آخرین اخبار، حبیب فرعباسی که مدتی به دلیل مصدومیت از تمرینات گروهی دور بود، در روز‌های اخیر زیر نظر کادر پزشکی باشگاه مشغول فیزیوتراپی است و شرایط جسمانی او رضایت‌بخش ارزیابی شده است.

پزشک تیم پس از معاینات نهایی، اعلام کرده است که دروازه‌بان استقلال طی سه تا چهار روز آینده می‌تواند به تمرینات گروهی بازگردد و بدون مشکل در کنار سایر بازیکنان کار کند. با این حساب، بازگشت فرعباسی می‌تواند خبر خوبی برای کادر فنی آبی‌پوشان باشد تا گزینه‌های بیشتری در خط دروازه در اختیار داشته باشند.

کادر پزشکی باشگاه نیز تأکید کرده است که روند بهبودی این بازیکن با سرعت و دقت پیش می‌رود و در صورت تداوم شرایط فعلی، او می‌تواند در دیدار‌های آینده استقلال در لیگ برتر در اختیار تیم قرار گیرد.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، دروازه‌بان استقلال
خبرهای مرتبط
سلطانی:
کری خوانی هواداران سرخابی نباید از خط قرمز عبور کند
مدیرعامل استقلال فردا مشخص می‌شود؟
آشتیانی:
اوسمار شجاعانه ترکیب پرسپولیس را چیده بود/ تعطیلات فیفا دی به نفع سرخپوشان است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تیم ملی فوتسال ایران به فینال صعود کرد
سامیار عبدلی نخستین طلایی ایران در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی + فیلم و عکس
مریم بربط اولین مدال‌آور ایران در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی
تاجرنیا گزینه اول مدیریت استقلال
استقلال مذاکره‌ای با لژیونر معروف نداشته است
فرعباسی در آستانه بازگشت به دروازه استقلال
منچسترسیتی ۳-۰ لیورپول/ نمایش شکوهمند پپ در هزارمین تجربه سرمربیگری + فیلم
۷ کرسی مهم سهم ایران در کنفدراسیون اسکی روی آب آسیا
شکست نیوکاسل در شب پیروزی استون ویلا/ دایچ بالاخره برای ناتینگهام برد به ارمغان آورد
شمسایی: فوتسال خیلی سریع در دنیا در حال پیشرفت است/ مراکش تیم پرقدرت و بزرگی است
آخرین اخبار
منچسترسیتی ۳-۰ لیورپول/ نمایش شکوهمند پپ در هزارمین تجربه سرمربیگری + فیلم
استقلال مذاکره‌ای با لژیونر معروف نداشته است
فرعباسی در آستانه بازگشت به دروازه استقلال
تاجرنیا گزینه اول مدیریت استقلال
آاس رم ۲-۰ اودینزه/ گرگ‌ها صدرنشین جدید ایتالیا + فیلم
دومین مدال شنای ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی/ کسب مدال برنز در بخش تیمی
بیانیه باشگاه پرسپولیس؛ مقابل فشار و بی‌عدالتی، سکوت نخواهیم کرد
شکست نیوکاسل در شب پیروزی استون ویلا/ دایچ بالاخره برای ناتینگهام برد به ارمغان آورد
رایو وایکانو ۰-۰ رئال مادرید/ دست و پا زدن شاگردان آلونسو در باتلاق وایکاس
شمسایی: فوتسال خیلی سریع در دنیا در حال پیشرفت است/ مراکش تیم پرقدرت و بزرگی است
مریم بربط اولین مدال‌آور ایران در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی
سامیار عبدلی نخستین طلایی ایران در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی + فیلم و عکس
شکست ناپولی و آتالانتا/ نخستین تجربه دروسی روی نیمکت جنوا با مساوی همراه بود
۷ کرسی مهم سهم ایران در کنفدراسیون اسکی روی آب آسیا
تیم ملی فوتسال ایران به فینال صعود کرد
حذف ایدنی از مرحله سوم جام جهانی شطرنج/ مقصودلو تنها نماینده ایران در دور چهارم
تابع: اشکالات میزبانی بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در حال رفع شدن است
پاکدل: قهرمانی در ریاض به زمین مسابقه بستگی دارد
مدیرعامل استقلال فردا مشخص می‌شود؟
میزبانی شهرآورد به اراک رسید
جابه‌جایی فرسنگ‌ها مبنای حقوقی دنیا در رای تصحیحی کمیته استیناف
برگزاری دهمین دوره لیگ کشتی پادوبنی در مسکو
سرمربی دندر: نگاه جهانبخش به جام جهانی است
مارسکا: وقت بردن، همه چیز خوب است
پیام خاص کلوپ برای پپ: بالاخره از تو جلو زدم!
پارما ۲ - ۲ میلان/ شاگردان آلگری کامبک خوردند+ فیلم
چلسی ۳ - ۰ وولورهمپتون/ ردهٔ دوم جدول آبی شد+ فیلم
کری خوانی هواداران سرخابی نباید از خط قرمز عبور کند
اوسمار شجاعانه ترکیب پرسپولیس را چیده بود/ تعطیلات فیفا دی به نفع سرخپوشان است