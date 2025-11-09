باشگاه خبرنگاران جوان - دروازه‌بان تیم فوتبال استقلال پس از آسیب‌دیدگی اخیر خود، روند درمانی‌اش را با موفقیت پشت سر می‌گذارد و به زودی به تمرینات تیم بازخواهد گشت.

بر اساس آخرین اخبار، حبیب فرعباسی که مدتی به دلیل مصدومیت از تمرینات گروهی دور بود، در روز‌های اخیر زیر نظر کادر پزشکی باشگاه مشغول فیزیوتراپی است و شرایط جسمانی او رضایت‌بخش ارزیابی شده است.

پزشک تیم پس از معاینات نهایی، اعلام کرده است که دروازه‌بان استقلال طی سه تا چهار روز آینده می‌تواند به تمرینات گروهی بازگردد و بدون مشکل در کنار سایر بازیکنان کار کند. با این حساب، بازگشت فرعباسی می‌تواند خبر خوبی برای کادر فنی آبی‌پوشان باشد تا گزینه‌های بیشتری در خط دروازه در اختیار داشته باشند.

کادر پزشکی باشگاه نیز تأکید کرده است که روند بهبودی این بازیکن با سرعت و دقت پیش می‌رود و در صورت تداوم شرایط فعلی، او می‌تواند در دیدار‌های آینده استقلال در لیگ برتر در اختیار تیم قرار گیرد.