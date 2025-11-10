باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر -امین امینیان در جلسه کارگروه تنظیم بازار مراغه خواستار برخورد جدی با هرگونه گران فروشی، کم فروشی و عدم درج قیمت و ارائه فاکتور شد.
وی اضافه کرد: بازرسان ضمن نظارت و پایش مستمر بازار توجه ویژهای نیز به رعایت نرخهای مصوب اقلام اساسی داشته باشند.
فرماندار مراغه خواستار نظارت بر کشتارگاههای مرغ برای تامین مرغ مورد نیاز شهرستان و شهرهای همجوار شد.
وی افزود: اقلام اساسی و مورد نیاز از جمله گوشت مرغ و برنج به اندازه کافی برای شهرستان تامین شده و در فروشگاههای سطح شهر عرضه میشود.
امینیان همچنین از شهروندان خواست هرگونه تخلف در عرضه کالاهای اساسی را به اداره صمت و تعزیرات گزارش کنند.
وی خواستار برنامه ریزی برای همکاری و هماهنگی بیشتر بین ادارات و نهادهای نظارتی و همچنین مشارکتهای مردمی در موضوع نظارت بر بازار شد.