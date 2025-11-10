فرماندار مراغه بر تشدید نظارت‌ها و پایش بازار و تامین اقلام اساسی و پر مصرف شهرستان تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر -امین امینیان در جلسه کارگروه تنظیم بازار مراغه خواستار برخورد جدی با هرگونه گران فروشی، کم فروشی و عدم درج قیمت و ارائه فاکتور شد.

وی اضافه کرد: بازرسان ضمن نظارت و پایش مستمر بازار توجه ویژه‌ای نیز به رعایت نرخ‌های مصوب اقلام اساسی داشته باشند.

فرماندار مراغه  خواستار نظارت بر کشتارگاه‌های مرغ برای تامین  مرغ مورد نیاز شهرستان و شهر‌های همجوار شد.

وی افزود: اقلام اساسی و مورد نیاز از جمله گوشت مرغ و برنج به اندازه کافی برای شهرستان تامین شده و در فروشگاه‌های سطح شهر عرضه می‌شود.

امینیان همچنین از شهروندان خواست هرگونه تخلف در عرضه کالا‌های اساسی را به اداره صمت و تعزیرات گزارش کنند.

وی خواستار برنامه ریزی برای همکاری و هماهنگی بیشتر بین ادارات و نهاد‌های نظارتی و همچنین مشارکت‌های مردمی در موضوع نظارت بر بازار شد.

برچسب ها: نظارت بر بازار ، کالاهای اساسی
خبرهای مرتبط
نظارت مستمر بر بازار اقلام اساسی در شهرستان اسکو
تشدید نظارت بر بازار بستان آباد در آستانه نوروز
تشدید نظارت بر بازار و تامین به موقع کالا‌های اساسی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
روستا‌های اوغلو و باغ معروف به محدوده شهر تبریز پیوستند
بزرگداشت شهدای دانش آموز دفاع مقدس ۱۲ روزه در کشور
برگزاری نخستین همایش ملی فلسفه معاصر ایران
درخشش ورزشکار هوراندی در مسابقات کشوری کاراته
احداث سومین کتابخانه عمومی در اهر
تاکید فرماندار مراغه بر ضرورت افزایش نظارت بر بازار و تامین اقلام اساسی
آخرین اخبار
تاکید فرماندار مراغه بر ضرورت افزایش نظارت بر بازار و تامین اقلام اساسی
درخشش ورزشکار هوراندی در مسابقات کشوری کاراته
احداث سومین کتابخانه عمومی در اهر
برگزاری نخستین همایش ملی فلسفه معاصر ایران
روستا‌های اوغلو و باغ معروف به محدوده شهر تبریز پیوستند
بزرگداشت شهدای دانش آموز دفاع مقدس ۱۲ روزه در کشور
تلاش می‌کنیم با توجه به نیاز‌های مخاطبان شبکه استانی برنامه سازی کنیم
شهروندان اهری ۴۵ درصد بیشتر از استاندارد جهانی آب مصرف می‌کنند!