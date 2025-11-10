باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ آرش بخشایی مطلق فرمانده انتظامی اقلید بیان کرد: ماموران کلانتری دژکرد هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی در آزادراه شیراز - اصفهان، به یک دستگاه وانت نیسان حامل بار مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او ادامه داد: ماموران در بازرسی از خودرو موفق به کشف ۲ هزار و ۴۰۰ کیلوگرم ضایعات مرغ بدون مجوز بهداشت شدند و بنا به اظهارات راننده ، قصد انتقال به یک کارخانه در اصفهان داشته است.

سرهنگ بخشایی مطلق با بیان اینکه راننده به مرجع قضایی معرفی شد، تصریح کرد: این محموله بدون هرگونه مجوز بهداشتی بوده و به منظور جلوگیری از کاربرد آن در چرخه مواد غذایی، با هماهنگی قضایی و همکاری عوامل اداره بهداشت معدوم شد.

فرمانده انتظامی اقلید تصریح کرد: استفاده و حمل فرآورده‌های خام دامی، مستلزم رعایت استاندارد‌های بهداشتی و گرفتن گواهی بهداشتی از شبکه‌های دامپزشکی است و در غیر این صورت از تردد چنین محموله‌هایی جلوگیری به عمل می‌آید.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس