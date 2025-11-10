خبری عکس باشگاه خبرنگاران جوان

نشست خبری شانزدهمین جشنواره مردمی فیلم «عمار»

عکاس الهام رضایی
تاریخ انتشار ۱۹ آبان ۱۴۰۴ ۱۴:۱۴
نشست خبری شانزدهمین جشنواره مردمی فیلم «عمار» امروز دوشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۴ با حضور مرضیه هاشمی دبیر و سعید خورشیدی رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره در حسینیه هنر برگزار شد.

۱۹ / ۰۸ / ۱۴۰۴ - ۱۴:۱۴
/
برچسب ها: نشست خبری عمار ، فیلم عمار
