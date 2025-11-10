رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: تجربه‌های اخیر در پایتخت نشان داده که تنها با اتکا به همبستگی مردم، مشارکت داوطلبان و هماهنگی میان نهاد‌های شهری می‌توان از بحران‌های بزرگ عبور کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، علی نصیری در مراسم افتتاحیه دهمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE که صبح امروز دوشنبه ۱۹ آبان ماه با حضور اساتید و دست اندرکاران حوزه مدیریت بحران در در محل سالن پارسه پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار شد،

وی  در سخنانی با اشاره به اهمیت نقش انسان در برابر بحران‌ها اظهار داشت: در مدیریت بحران، موضوع اصلی انسان است، انسان‌هایی که می‌توانند به گونه‌ای عمل کنند که آسیب کمتری به دیگران برسد و در صورت وقوع حادثه، با سرعت بیشتری جان هم‌نوعان خود را نجات دهند.

او درباره آمادگی تهران در برابر زلزله احتمالی تصریح کرد: چنانچه در تهران زلزله‌ای با بزرگی بیش از شش ریشتر رخ دهد سناریو‌های ما موارد مختلفی را نشان می‌دهند. با این حال حتی در بدترین سناریو نیز تهران شهری محکوم به فنا نیست.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به اقدامات انجام شده در دوران دفاع مقدس ۲ به تشریح عملکرد نیرو‌های امدادی و شهری در جنگ تحمیلی اخیر پرداخت و گفت: در همه موارد، آتش‌نشانی کمتر از پنج دقیقه در محل حاضر شد. سازمان پسماند، مناطق شهرداری، بسیج و هلال‌احمر همکاری کاملی داشتند و حتی در ساعات بحرانی، هیچ خیابانی مسدود نشد.

نصیری افزود: برای نخستین بار نیز فرآیند یکپارچه مدیریت متوفیان در بهشت زهرا اجرا شد تا خانواده‌ها در روند شناسایی و تحویل اجساد سرگردان نباشند.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به نقش گسترده مردم و داوطلبان گفت: گروه‌های واکنش اضطراری محله که دوام نامیده می‌شوند در امدادرسانی مشارکت داشتند. سازمان نظام مهندسی و اورژانس اجتماعی نیز از نخستین لحظات در محل حادثه حاضر بودند.

نصیری تأکید کرد: نمونه الگوی مدیریت واحد شهری که در همه شهر‌های موفق دنیا مرسوم است، باید در کشور نیز ایجاد شود، بدین ترتیب که امور اجرایی بر عهده شهرداری است و دولت‌ها نقش نظارتی دارند. این الگو در دوران دفاع مقدس ۲ در تهران اجرا شد، مسئولیت‌های اجرایی به شهرداری تهران سپرده شد. تمام تلاش‌ها و اقدامات لازم انجام گرفت، زیرا در مسائل جنگ، موضوع کشور، مردم و جان انسان‌ها اهمیت دارد.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در این مراسم همچنین از پرداخت خسارت خودرو‌های آسیب‌دیده در جنگ ۱۲ روزه در تهران خبر داد.
نصیری افزود: خوشبختانه با پیگیری‌های انجام‌شده، اعتبار مربوط به پرداخت خسارت خودرو‌ها از سوی دولت محترم تامین شده است و به‌زودی عملیات پرداخت خسارات آغاز می‌شود.

به گفته رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، پرونده‌های کارشناسی پرداخت خسارت‌ها از مدت‌ها پیش از سوی سازمان مدیریت بحران شهر تهران، پلیس و بیمه تشکیل شده بود که امروز، خوشبختانه اعتبار مربوط به پرداخت خسارت خودرو‌ها تامین شده است و به‌زودی پرداخت خسارت خودرو‌ها آغاز خواهد شد.

برچسب ها: جنگ ۱۲ روزه ، مدیریت بحران
خبرهای مرتبط
استاندار تهران:
جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، آزمون مدیریت بحران بود/ افزایش مشارکت مردم در انتخابات پیام شفافی برای دشمن است
حمله اسرائیل به ۴۵ نقطه شهری فاقد وابستگی نظامی در جنگ ۱۲روزه
برگزاری دومین گردهمایی «روایت شهر» با محوریت نقش رسانه در تقویت سرمایه اجتماعی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اعتراف تلخ نامادری به قتل پسر ۲ ساله با متادون
آتش زدن زن جوان در پاتوق خلافکاران
حریق ساختمان ۷ طبقه در حال ساخت در خیابان سردار جنگل تهران
رفع مشکل کارت پایان خدمت مشمولان متعهد خدمت در آموزش و پرورش
مجسمه والرین اوایل آذرماه در ورودی فرودگاه مهرآباد مستقر می‌شود
ترافیک سنگین در اکثر معابر و بزرگراه‌های تهران
جزئیات طراحی دستیار هوشمند قضایی برای مردم
۴۷ درصد قربانیان تصادفات فوتی آبان ماه در تهران، خودرو‌سواران بودند
آمار پیش‌ثبت‌نام حج تمتع از ۶۴ هزار نفر گذشت
دستگاه قضایی به طور همه‌جانبه آماده همکاری حداکثری و هوشمندانه با رسانه ملی است
آخرین اخبار
پرداخت خسارت خودرو‌های آسیب‌دیده در جنگ ۱۲ روزه به‌زودی آغاز می‌شود
هیچ قاضی حق ندارد بدون دلایل قانونی، شخصی را احضار یا از آزادی محروم کند
برگزاری دومین گردهمایی «روایت شهر» با محوریت نقش رسانه در تقویت سرمایه اجتماعی
همکاری با دو باشگاه استقلال و پرسپولیس برای تکمیل آکادمی‌های دو تیم
کاهش کیفیت هوای تهران طی ۵ روزآینده
علت افزایش تصادفات در بزرگراه‌ها چیست؟
گزارش خشونت به ۱۲۳ می‌تواند جان یک انسان را نجات دهد
پروژه انتقال آب از لار به شرق استان تهران با سرعت مطلوب در حال پیشرفت است
با رعایت وجوه شرعی به وظایف خود در قانون جوانی جمعیت عمل می‌کنیم
تاکید رئیس قوه قضاییه در مورد پیگیری پرونده بانک آینده تا حصول نتیجه نهایی
آمار پیش‌ثبت‌نام حج تمتع از ۶۴ هزار نفر گذشت
نصب المان‌های حجمی و نورپردازی‌شده جلوه‌ای نوین در میادین منطقه ۱۴
رفع مشکل کارت پایان خدمت مشمولان متعهد خدمت در آموزش و پرورش
دستگاه قضایی به طور همه‌جانبه آماده همکاری حداکثری و هوشمندانه با رسانه ملی است
حریق ساختمان ۷ طبقه در حال ساخت در خیابان سردار جنگل تهران
سازمان بازرسی: شرکت تولیدکننده کنتور‌های هوشمند آب و برق از خطر تعطیلی نجات یافت
مجسمه والرین اوایل آذرماه در ورودی فرودگاه مهرآباد مستقر می‌شود
شتاب در نوسازی و بهسازی معابر و شبکه‌های شهری شرق پایتخت
آتش زدن زن جوان در پاتوق خلافکاران
۷۸۸۲ مورد تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی در استان تهران متوقف شد
۴۷ درصد قربانیان تصادفات فوتی آبان ماه در تهران، خودرو‌سواران بودند
هوای پایتخت در وضعیت «ناسالم» برای گروه‌های حساس
جزئیات طراحی دستیار هوشمند قضایی برای مردم
تمهیدات ویژه پلیس برای صیانت از جان عوامل کارگری در منطقه ۱۸
تأکید رئیس سازمان حج و زیارت بر دریافت خدمات باکیفیت برای ضیوف‌الرحمان
پزشکی قانونی از دستگاه‌های برتر در اجرای قانون جوانی جمعیت است
اعتراف تلخ نامادری به قتل پسر ۲ ساله با متادون
ترافیک سنگین در اکثر معابر و بزرگراه‌های تهران
فروش طرح ترافیک از فردا به مدت ۴۸ ساعت در پایتخت ممنوع شد
پدافند غیرعامل باید به یک فرهنگ عمومی و الزام قانونی تبدیل شود