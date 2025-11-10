باشگاه خبرنگاران جوان - کاروان تیمهای ملی فوتسال دانشآموزی دختران و پسران ایران پس از سفری ۳۰ ساعته از مسیر ترکیه، صبح امروز به شهر برازیلیا، پایتخت برزیل، رسید تا در رقابتهای قهرمانی فوتسال دانشآموزان زیر ۱۸ سال جهان شرکت کند.
بر اساس اعلام روابطعمومی معاونت تربیتبدنی و سلامت، تیمهای دانشآموزی کشورمان پس از ترانزیت در فرودگاه استانبول و ورود به شهر سائوپائولو، با پروازی داخلی راهی برازیلیا شدند و در هتل کانونشن این شهر مستقر گشتند.
در این رقابتها، تیم ملی دانشآموزان پسر ایران با سرمربیگری رضا داورزنی، دستیاری یاشار مطلبزاده و مهدی بهرامیان و سرپرستی سیدعلی نقیبی حضور دارد. اسامی ۱۲ بازیکن اعزامی این تیم به شرح زیر است:
علیرضا دهباشیپور، آرمین دهقانی و کیارش محمدی (هرمزگان)، امیررضا صفری و علیحسین کلانتر (تهران)، محمد رحیمی و حمید رستگارزاده (خراسان رضوی)، محمدجواد سنگتراشان (قم)، علیرضا نعمتی (قزوین)، امیرعباس نریمان (مرکزی)، محمدجواد رسولزاده (البرز) و مهدی نقوی (همدان).
در بخش دختران نیز، تیم ملی فوتسال دانشآموزی ایران با سرمربیگری نرگس علوانی، دستیاری بهناز خیاط و فاطمه غلامپور و با ترکیب ۱۲ بازیکن شامل: فاطمه عیوضی، غزل مومنی، نرگس ایسپره، هلاله رشیدی، مائده سیاوشی، شیدا چهارمحالی، ستایش یوسفی، ایلین نامدار، مهسا صفری، نادیا مهجور، مبینا فردوسی و ساجده کیخا در این مسابقات حضور یافته است.
همچنین علیرضا رمضانی به عنوان داور ایرانی در این دوره از رقابتها قضاوت خواهد کرد.
رقابتهای قهرمانی فوتسال دانشآموزان جهان در روزهای آینده با حضور برترین تیمهای دانشآموزی از سراسر جهان در برزیل آغاز میشود.