به گفته دبیر ستاد توسعه فناوری نانو، تولید دارو‌های نانویی درمان سرطان در ایران هم‌گام با کشور‌های پیشروی جهان در حال انجام است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی ـ عماد احمدوند، دبیر ستاد توسعه فناوری نانو و میکرو، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان از تمرکز این ستاد بر حوزه‌های سلامت و انرژی به عنوان اولویت‌های نخست توسعه فناوری نانو در کشور خبر داد و گفت: این دو حوزه در سند راهبردی نانو تا افق ۱۴۱۲ به عنوان محور‌های اصلی تعیین شده‌اند و بیشترین اثرگذاری اقتصادی و اجتماعی را در میان ۱۵ حوزه صنعتی فعال در زمینه فناوری نانو دارند.

احمدوند با اشاره به توسعه دارو‌های پیشرفته درمان سرطان به عنوان یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های سال‌های اخیر افزود: در گذشته فاصله فناوری دارویی ایران با کشور‌های پیشرو قابل توجه بود، اما امروز شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی هم‌گام با برترین‌های جهان در حال توسعه دارو‌های نانویی برای درمان سرطان هستند. برخی از این دارو‌ها در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ وارد بازار شده و به‌صورت بالینی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه حوزه‌های آب، محیط زیست و کشاورزی نیز به عنوان لایه دوم اولویت‌ها شناخته می‌شوند، گفت: این بخش‌ها به‌طور مستقیم با حوزه انرژی در ارتباط‌ هستند و می‌توانند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری منابع ایفا کنند.

دبیر ستاد نانو همچنین اعلام کرد: تاکنون ۱۸۶۴ محصول نانویی موفق به دریافت تأییدیه مقیاس نانو شده‌اند و این محصولات در صنایع مختلف کشور بومی‌سازی شده‌اند. بخش قابل توجهی از این محصولات کاملاً نوآورانه‌ هستند و برخی نیز جایگزین محصولات وارداتی شده‌اند. علاوه بر استفاده داخلی، حدود ۱۰ درصد از این محصولات در سال ۱۴۰۳ به بازار‌های صادراتی راه یافته و به بیش از ۶۳ کشور صادر شده‌اند.

احمدوند در پایان اظهار کرد: شرکت‌های ایرانی با عرضه محصولات خود در حوزه سلامت و انرژی نشان داده‌اند فناوری نانو در ایران به مرحله تجاری‌سازی و رقابت جهانی رسیده است.

