باشگاه خبرنگاران جوان - دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار از هنرمندان، فیلمسازان، مستندسازان، شاعران، نویسندگان و فعالان رسانهای و فرهنگی از سراسر جهان را دعوت میکند تا با حضور در بخش بینالملل جشنواره و با هر آنچه در توان دارند، در سنگر حقیقت بایستند و با سلاح هنر، بر پیکر اشغال زخم بزنند.
قالبهای آثار
آثار ارسالی میتوانند در قالبهایی، چون فیلم داستانی (کوتاه، نیمهبلند، سینمایی)، مستند، پویانمایی، نماهنگ، تولیدات تلویزیونی (برنامه گفتوگو محور، گزارش خبری و...)، برنامه اینترنتی، تولیدات فضای مجازی (بلاگر، ولاگ، صفحات محتوامحور) و تولیدات ویدئویی مبتنی بر هوش مصنوعی ارائه شوند.
بخش رقابتی
در بخش رقابتی، تمامی آثار مرتبط با محور «آمریکا؛ میداندار جنایت» و همسو با گفتمان جهانی مقاومت میتوانند در قالبهای اعلامشده شرکت کنند. موضوعات پیشنهادی این دوره به شرح زیر اعلام میشود:
فلسطین چشم امت
در این بخش به موضوعاتی همچون روایت عملیات تاریخی و شجاعانه طوفانالاقصی، روایت محاصره غزه و مقاومت در گرسنگی و خون، جنایات رژیم صهیونیستی از قاب حقیقت تا فریاد وجدان، تاریخ مبارزات ملت فلسطین از سنگ تا موشک و از شعر تا شهادت و تاریخ اشغال از وعدههای دروغین تا دیوارهای ننگ پرداخته میشود.
مردان بیمرز؛ قهرمانان جهانی مقاومت
این بخش به معرفی قهرمانان و شهدای جبهه جهانی مقاومت اختصاص دارد و شامل موضوعاتی همچون فرماندهان شهید مقاومت (سید حسن نصرالله، یحیی سنوار، اسماعیل هنیه، قاسم سلیمانی، ابومهدی المهندس و...)، نقش زنان در خط مقدم مقاومت، تربیت، شجاعت، فداکاری، روایت فعالیتها و مبارزات شهدای جبهه مقاومت در تمام کشورها است.
تلآویو در آتش روایتها؛ افشاگری، حقیقت، بیداری
در این بخش به موضوعاتی از جمله حضور خبرنگاران و مستندسازان بینالمللی در مناطق جنگی، تلاشهای بینالمللی در جنگ رسانهای علیه رژیم صهیونیستی، شهدای بیداری رسانهای در برابر سکوت جهانی، افشاگری افراد ازادی خواه در مقابل رژیم در سراسر جهان پرداخته میشود.
قطع شریانهای حیاتی و فلجسازی رژیم با ابزارهای مردمی
این بخش شامل موضوعاتی، چون راهکارهای مردمی برای قطع شریانهای اقتصادی رژیم صهیونیستی، کمپینهای تحریم کالاهای صهیونیستی در سراسر جهان و افشای لابیهای بینالمللی رژیم صهیونستی است.
امت بیدار واحده؛ جریانهای جهانی مقاومت
در این بخش موضوعاتی همچون معرفی گروههای مقاومت در لبنان، یمن، عراق، فلسطین، سوریه، افغانستان، آذربایجان، پاکستان و قاره آفریقا، تجمعات مردمی و دانشجویی علیه جنایات رژیم صهیونیستی، افشاگری درباره پیمان ابراهیم، تلاشهای رسانهای و فرهنگی علیه پروژه عادی سازی وهزینه حقیقت؛ روایت آزادگان تبعیدشده، بازداشتشده و محرومشده از حقوق اولیه مطرح میشود.
اخراج آمریکا از منطقه
در این بخش به موضوعاتی نظیر روایت تاریخی خروج نیروهای آمریکایی از عراق و افغانستان، اشغالگری ارتش تروریستی آمریکا در منطقه، شکست پروژه «خاورمیانه جدید» پرداخته میشود.
«فیلم ما»: نهضت مردمی تولید محتوا
در بخش ویژهای تحت عنوان «فیلم ما»، عموم مردم، بهویژه نوجوانان، میتوانند با استفاده از تلفن همراه یا هر وسیله تصویربرداری، فیلمهایی از سوژههای محیط زندگی، جشنهای مقاومتی تهیه کرده و موشکهای شلیک شده در این بخش شرکت کنند.
مهلت ارسال آثار تا تاریخ ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ (۱۱ دسامبر ۲۰۲۵) تعیین شده است.