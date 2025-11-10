پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب انزلی در پی انتشار کلیپی مغایر با عفت عمومی منتسب به بازیکن تیم فوتبال ملوان بندر انزلی در فضای مجازی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سید کمال الدین موسوی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با اشاره به انتشار کلیپی مغایر با عفت عمومی منتسب به بازیکن تیم فوتبال ملوان بندر انزلی در فضای مجازی اظهار داشت: پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب انزلی در این زمینه تشکیل شده است.   

وی در ادامه افزود: بر اساس تحقیقات اولیه، مشخص شد که کلیپ مذکور در شهر ساری تولید شده و انتشار آن توسط یکی از عوامل فیلمبرداری صورت گرفته است و بازیکن یادشده نیز با حضور در مرجع قضایی، نسبت به انتشار این کلیپ اقدام به طرح شکایت کرد.

موسوی همچنین تصریح کرد: با توجه به نتایج تحقیقات و احراز محل وقوع بزه، دادسرای انزلی با صدور قرار عدم صلاحیت محلی، پرونده را در یوم جاری جهت رسیدگی قانونی به دادسرای عمومی و انقلاب ساری ارسال کرد. 

گفتنی است رسیدگی به ابعاد مختلف این پرونده به زودی  در دستور کار مقامات قضایی استان مازندران قرار خواهد گرفت.

این بازیکن تیم فوتبال همچنین با انتشار متنی در فضای مجازی در واکنش به این اتفاق نوشت: متاسفانه ویدئویی از مراسم فرمالیته من و همسرم بدون اجازه‌ی ما در فضای مجازی منتشر شده. این ویدئو کاملا شخصی بوده و انتشارش بدون رضایت ما انجام شده. در حال حاضر از طریق مراجع قانونی در حال پیگیری موضوع هستیم.لطفا در بازنشر این محتوا همکاری نکنید و حرمت حریم خصوصی افراد را رعایت کنید.

منبع میزان

برچسب ها: پرونده قضایی ، ملوان بندر انزلی
خبرهای مرتبط
سه عضو شورای شهر تالش عزل شدند
اعلام جرم دادستان علیه ۳ عضو شورای شهر تالش
صدور حکم سبز قانون برای یک متخلف زیست‌محیطی در ماسال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کشف پیکر سومین کوهنورد گمشده در ارتفاعات ماسوله
همکاری مردم و محیط بانان در صیانت از تنوع زیستی گیلان 
لزوم سرعت بخشی متقاضیان حج تمتع در فرآیند پیش ثبت نام
زنگ خطر حمل چاقو در مدرسه؛ دانش آموز خمامی مجروح شد
مرگ راننده زن خودروی سارقان سیم برق حین فرار در شفت
تشکیل پرونده قضایی در پی انتشار کلیپ غیراخلاقی منتسب به بازیکن ملوان بندر انزلی
آخرین اخبار
تشکیل پرونده قضایی در پی انتشار کلیپ غیراخلاقی منتسب به بازیکن ملوان بندر انزلی
لزوم سرعت بخشی متقاضیان حج تمتع در فرآیند پیش ثبت نام
همکاری مردم و محیط بانان در صیانت از تنوع زیستی گیلان 
زنگ خطر حمل چاقو در مدرسه؛ دانش آموز خمامی مجروح شد
مرگ راننده زن خودروی سارقان سیم برق حین فرار در شفت
کشف پیکر سومین کوهنورد گمشده در ارتفاعات ماسوله