باشگاه خبرنگاران جوان ـ در ابتدای این نشست، پیمان جبلی، رئیس رسانه ملی، با اشاره به افتخارآفرینی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی در دفاع مقدس دوم و حمله رژیم صهیونیستی به کشور، بیان کرد: ما در قامت سرلشکر موسوی نه‌تنها رشادت و دلاوری‌های به‌یادگارمانده از هشت سال دفاع مقدس را شاهدیم، بلکه حضور این امیر سرافراز، یادآور شجاعت وی در تمام عرصه‌های دفاعی، ازجمله جنگ تحمیلی ١٢روزه و دلاورمردی همه نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران است که با فداکاری و شجاعت، ملت ایران را مقابل جریان استکبار عزتی سرافرازانه بخشیدند و با حضور مقتدرانه در صحنه نبرد جنگ تحمیلی اخیر، روحیه و عزم ملی ایرانیان را تقویت کردند.

وی افزود: ملت ما تاریخ خود را بعداز تجربه جنگ ١٢روزه از نو نوشته است. پنج دهه از انقلاب پرشکوه اسلامی و چهار دهه از جنگ تحمیلی هشت‌ساله گذشته و مجدداً با مردمی وفادار و جوانانی روبه‌رو هستیم که مشابه آنها را در جنگ تحمیلی هشت‌ساله دیده بودیم و چه‌بسا این نسل درخشان‌تر و دلاورتر از گذشتگان هستند و افتخار ما در رسانه ملی این است که جزئی از همین ملت و آیینه شکوه و عظمت آنانیم.

جبلی با اشاره به حضور مردم در میدان دفاع و حمایت از ایران اسلامی و آرمان‌های انقلاب عنوان کرد: نقش آفرین اصلی صحنه مقاومت جانانه دفاع مقدس ۱۲ روزه مردم ایران بودند. همان مردمی‌که در حضور‌های میدانی در ایام جنگ و با همدلی مقدس خود دشمن را ناامید کردند فرزندانشان در کنار لانچر‌های پرتاب موشک و واحد‌های دفاع پدافند هوایی حماسه آفریدند و بسیاری از آنها به شهادت رسیدند، فرزندان دیگرشان نیز در رسانه ملی با ایستادگی شهادت‌طلبانه در برابر جنگ تبلیغاتی و روانی دشمن، او را مستأصل کردند و ما به خود می‌بالیم که همکاران ما در صداوسیما همچون قهرمانان هوافضا و موشکی و پدافند هوایی، فرزندان همین ملت‌اند. اگر رشادت نیرو‌های مسلح در پدافند دفاعی را طی جنگ ١٢روزه مشاهده کردیم، در رسانه ملی نیز موشک و پدافند ما دوربین و میکروفن بود. فرزندان ملت در رسانه ملی در شرایطی در زمان حمله به رسانه ملی ایستادگی کردند که یقین داشتند به شهادت می‌رسند.

وی تأکید کرد: ما از همراهی و اعتماد نیرو‌های مسلح به رسانه ملی قدردانی می‌کنیم. اگر اعتماد نیرو‌های مسلح به رسانه ملی نبود، در عملیات‌های وعده صادق و جنگ ١٢روزه موفق ظاهر نمی‌شدیم. جبلی انتصاب امیر سرلشکر موسوی در ستادکل نیرو‌های مسلح از سوی فرمانده معظم کل قوا را با توجه به سابقه درخشان وی به‌عنوان فرماندهی شجاع و پرسابقه در ارتش، برآمده از تعهد نگاه راهبردی و انقلابی‌گری دانست و این فرمانده را شهید زنده خطاب کرد.

شجاعت و انسجام‌بخشی رسانه ملی طی جنگ تحمیلی ١٢روزه دشمن را به زانو درآورد

در ادامه این نشست، امیر سرلشکر عبدالرحیم موسوی با بیان اینکه رسانه ملی در جنگ تحمیلی ١٢روزه و پس از آن نقش تعیین‌کننده‌ای بر عهده داشته است، گفت: ما می‌دانیم که جنگ تمام نشده و لازم است رسانه ملی همچنان برای آمادگی افکارعمومی، آرامش بخشی به کشور و جلوگیری از التهاب در مردم تلاش کند. کشور در تمام دستگاه‌ها نیاز به پرورش و تقویت تاب‌آوری دوچندان دارد. این تاب‌آوری با آنچه در هشت سال دفاع مقدس رخ داد، متفاوت است.

رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح اضافه کرد: رسانه ملی به‌خوبی از چنین نکاتی آگاه است و از همین رو بود که عملکرد صداوسیما در ۱۲ روز جنگ تحمیلی بسیار درخشان بود. هیچ‌کس تصور نمی‌کرد که در میانه مذاکرات، تجاوزی این‌چنین شنیع و تماماً غیرقانونی ازسوی دشمن رخ دهد؛ اما خوشبختانه صداوسیما در سخت‌ترین شرایط خودش را پیدا کرد. رسانه ملی از ابتدای شروع حملات رژیم صهیونیستی به ایران خودش را هم‌مسیر با نیرو‌های مسلح قرار داد و هم‌افزا با نیرو‌های مسلح، موجب افزایش روحیه مردم شد.

امیر سرلشکر موسوی ادامه داد: ما طی جنگ ١٢روزه احساس می‌کردیم که صداوسیما جزئی از نیرو‌های مسلح است و هرآنچه روی آنتن می‌دیدیم، همانی بود که می‌خواستیم. آنچه خانم امامی و خانم حسینیان و آقای خلیلی و همکارانشان رقم زدند، باعث افتخار و دلگرمی ما شد.

وی ادامه داد: طی جنگ تحمیلی اخیر و پس‌از حمله دشمن به صداوسیما، صحنه‌هایی پرشور در رادیو و تلویزیون کشور خلق شد که تا همیشه و برای نسل‌های آینده نیز به یادگار می‌ماند.

رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح ضمن اشاره به اینکه صداوسیما در سخت‌ترین زمان ممکن و مقابل بدترین دشمنان، بهترین عمل و شایسته‌ترین تصاویر را ترسیم کرده، افزود: این جنگ به ما آموخت که باید از حیطه‌بندی‌ها در مواردی عبور کنیم و همکاری عمیق‌تری با صداوسیما داشته باشیم. صداوسیما توانست در جنگ اخیر ظرفیت‌های ارزشمند و راهبردی خود را نمایان کند و البته که هنوز می‌تواند کار‌های بهتری انجام دهد.

موسوی با بیان اینکه دشمنان امپراطوری رسانه‌ای قوی‌ای دارند، اما به‌وضوح از ایران شکست خوردند، عنوان کرد: دشمنان در اولین قدم و از ابتدای شکل‌گیری رژیم منحوس صهیونیستی اقدامات رسانه‌ای را در نظر داشتند؛ اما اقدامی‌که رسانه ملی طی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه انجام داد دشمن را به زانو در آورد.

رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح اضافه کرد: امپراطوری غرب در برابر مجموعه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران شکست خورد و آنچه در ساختمان شیشه‌ای رخ داد، به خاک افتادن دشمن بود که در برابر ملت ایران تحقیر شد. ما به‌خاطرِ داشتنِ چنین رسانه ملی پرافتخاری خدا را شاکریم. اهالی رسانه نیز باید حضور در صداوسیما را موهبت الهی بدانند.

وی افزود: آرزو می‌کنم که همواره زبان صداوسیمای کشور گویاتر و تصاویرش درخشان‌تر شود. اگر صدا و تصویر رسانه ملی نبود، هرگز اقدامات نیرو‌های مسلح دیده نمی‌شد. همان‌طور که کربلا در کربلا می‌ماند اگر زینب نبود؛ کار صداوسیما هم اقدامی‌بزرگ و زینب‌گونه است.

امیر سرلشکر موسوی با اشاره به رویداد ملی «ایرانِ جان» و برجسته‌سازی ارزش‌های ملی و میهنی، افزود: به اهتزاز در آوردن پرچم کشور اقدام ارزشمندی است که این روز‌ها توسط رسانه ملی انجام می‌شود و انعکاس بسیار گسترده‌ای داشته است.

رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح ادامه داد: نیرو‌های مسلح همواره به ملت بزرگ ایران بدهکارند. ما سرباز ملتیم و اگر هزار بار هم در لباس سربازی ملت کشته شویم، باز هم کم است.

وی افزود: دشمن همه توان خود را برای بر هم زدن انسجام ملی به کار گرفته؛ اما همیشه شکست خورده است. دشمنان می‌خواهند شکست عمود خیمه انقلاب، انسجام ملت و فروپاشی نیرو‌های مسلح ایران اسلامی را القا کنند که البته شکست خورده‌اند و خواهند خورد. دشمنان روی تضعیف باور‌های دینی نسل جدید کار می‌کنند و می‌خواهند رابطه جوانان با خدا را تحت‌تأثیر تبلیغات دروغین خود قرار دهند. ازاین‌رو، ما باید از نقشه‌های دشمن آگاه باشیم.

امیر سرلشکر موسوی تأکید کرد: دکترین ما دفاعی است و هرگز در شروع هیچ جنگی پیش‌دستی نمی‌کنیم؛ اما اگر جنگ دیگری رخ دهد، ضربات شدیدتری بر دشمن وارد خواهیم کرد. ما تاکنون بر بازدارندگی متمرکز بودیم و تا به اینجای کار هم در جنگ اخیر برای پشیمان کردن دشمن اقدام کردیم؛ ولی از این نقطه به‌بعد، اگر تجاوزی صورت بگیرد، مرحله بعدیِ اقدامات ما بیچاره کردن دشمن است و با هدایت رهبر فرزانه انقلاب و حمایت ملت به دشمنان پاسخ خواهیم داد.

رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح همچنین از ساختمان شیشه‌ای و پردیس‌های خبرگزاری صداوسیما که پس از جنگ اخیر و حمله رژیم صهیونی به مقر خبرگزاری صداوسیما و ساختمان شیشه‌ای احداث شد بازدید کرد.

منبع:روابط‌عمومی رسانه ملی