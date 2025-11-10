ملی‌پوش دسته ۸۸ کیلوگرم وزنه‌برداری ایران به مدال طلای حرکت یک‌ضرب بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ مسابقات وزنه‌برداری مردان در دسته ۸۸ کیلوگرم شامگاه دوشنبه ۱۹ آبان در سالن Boulevard SEF Arena ۰۱ A برگزار و ایلیا صالحی‌پور ملی‌پوش کشورمان به رقابت با حریفان خود پرداخت.

در این دسته ۱۰ وزنه بردار از کشور‌های افغانستان، کویت، ازبکستان، عربستان، بنگلادش، ایران، سوریه، عمان، قرقیزستان و کامرون حضور داشتند نماینده ایران، رقابت سختی با نمایندگان کامرون، ازبکستان و عربستان داشت.

صالحی‌پور در حرکت نخست یکضرب وزنه ۱۵۳ کیلوگرم را مهار و در ادامه وزنه ۱۵۵ کیلوگرمی را بالای سر برد و مدال نقره خود را قطعی کرد.

انتخاب سوم کادر فنی برای ایلیا صالحی‌پور وزنه ۱۶۲کیلوگرمی بود که جوان خوزستانی مشکلی برای مهار آن نداشت.

ایلیای وزنه‌برداری ایران در نهایت بالاتر از ظفرجانوف ازبکستانی به نشان طلای این دوره از بازی‌ها رسید.

سرور ظفرجانوف ملی‌پوش ازبکستان با مهار وزن ۱۶۱ کیلوگرم در مکان دوم ایستاد.

یوسف المدارهم از عربستان هم با مهار ۱۵۴ کیلوگرم در مکان سوم حرکت یک‌ضرب ایستاد.

