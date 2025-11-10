رئیس مجلس نوشت: میزان تحقق تمام احکام برنامه با دقت توسط کمیسیون‌های تخصصی مجلس بررسی می‌شود و به صورت علنی منتشر خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در حساب خود در ایکس با اشاره به گزارش موشکافانه معاونت نظارت مجلس در ارزیابی اجرای برنامه هفتم در سال نخست، نوشت: «برای اولین بار در تاریخ اجرای برنامه‌های توسعه، در این مجلس با همکاری دولت، طرحی نو برای نظارت بر میزان تحقق احکام برنامه هفتم پیشرفت درانداختیم. میزان تحقق تمام احکام برنامه با دقت توسط کمیسیون‌های تخصصی مجلس بررسی می‌شود و به صورت علنی منتشر خواهد شد.

جلسه امروز و فردای مجلس با حضور معاون اول و ریاست محترم جمهور برای کسانی که پیشرفت ایران را اولویت می‌دانند جلساتی تاریخی است. دولت در این جلسات نه در پایان برنامه که از همان سال اول باید در پیشگاه ملت پاسخگوی عملکرد خود باشد.»

برچسب ها: قالیباف ، برنامه هفتم
خبرهای مرتبط
قالیباف: نباید در اصلاح انرژی مرتکب اشتباهات تکراری شویم
ابلاغ قانون موافقتنامه همکاری در زمینه حمل‌ونقل ریلی بین ایران و ترکیه
رئیس کمیته هسته‌ای مجلس: قانون برنامه باید به سرعت اصلاح شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مهاجرانی: منابع مرحله پنجم کالابرگ برای هفت دهک تامین شد
دریادار سیاری: ارتقای توان در تمام ابعاد همواره در دستور کار ارتش است
دیدار وزیر خارجه با مدیران ارشد صنعت هسته‌ای
بقائی: آمریکا هیچ اقدام عملی برای توافق انجام نمی‌دهد/ تعامل با اروپا را منحصر به هسته‌ای نکرده و نمی‌کنیم
دریادار سیاری: طب رزمی ما برابر آمادگی حضور در هر عرصه‌ای را دارد
تولیدات دفاعی از لحاظ کمیت و کیفیت بالاتر از قبل جنگ ۱۲ روز تحمیلی است
تمام نارسایی‌ها را می‌توان با اتکا به ذهن خلاق نوجوانان و جوانان به نتیجه رساند
۳۰ درصد بودجه ارزی برای زیرساخت‌های وزارت اطلاعات محقق شده است
یکی از علل مشکل در اجرای برنامه هفتم نبود بودجه به اندازه کافی است
۷۵ درصد احکام برنامه هفتم در وزارت ارتباطات محقق شده است
آخرین اخبار
قالیباف: نباید در اصلاح انرژی مرتکب اشتباهات تکراری شویم
جهاد تبیین؛ اولویت اصلی برای معرفی دستاورد‌های صنعت هسته‌ای ایران
عارف: تهیه سند ملی نظام نوآوری در اولویت قرار گیرد
ابلاغ قانون موافقتنامه همکاری در زمینه حمل‌ونقل ریلی بین ایران و ترکیه
رئیس کمیته هسته‌ای مجلس: قانون برنامه باید به سرعت اصلاح شود
۳۶ تکلیف برنامه هفتم به‌صورت کامل توسط قوه قضاییه اجرا شده است
تولیدات دفاعی از لحاظ کمیت و کیفیت بالاتر از قبل جنگ ۱۲ روز تحمیلی است
شاخص‌های امنیتی در کل کشور نسبت به سال گذشته بهبود قابل توجه‌ای داشته است
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران سال بسیار پرمشغله و سختی داشت
۳۰ درصد بودجه ارزی برای زیرساخت‌های وزارت اطلاعات محقق شده است
دیدار وزیر خارجه با مدیران ارشد صنعت هسته‌ای
یکی از علل مشکل در اجرای برنامه هفتم نبود بودجه به اندازه کافی است
آغاز جلسه علنی مجلس در نوبت بعدازظهر برای بررسی عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم
بقائی: آمریکا هیچ اقدام عملی برای توافق انجام نمی‌دهد/ تعامل با اروپا را منحصر به هسته‌ای نکرده و نمی‌کنیم
زینی‌وند: آنچه به افکار عمومی عرضه می‌شود باید متناسب سلائق مردم باشد
تمام نارسایی‌ها را می‌توان با اتکا به ذهن خلاق نوجوانان و جوانان به نتیجه رساند
مهاجرانی: منابع مرحله پنجم کالابرگ برای هفت دهک تامین شد
قالیباف: اشکالات برنامه هفتم را تا پایان آبان ماه به دولت ارائه می‌کنیم
دریادار سیاری: ارتقای توان در تمام ابعاد همواره در دستور کار ارتش است
پیش‌بینی تحقق اهداف توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تا سال آینده
۷۵ درصد احکام برنامه هفتم در وزارت ارتباطات محقق شده است
تدوین ۱۸۵ آیین نامه در اجرای احکام برنامه هفتم/ اجرای دقیق برنامه در دستور کار دولت و مجلس است
لاریجانی: مبنای روابط ایران با سایر کشورها، رعایت منافع ایران است
دریادار سیاری: طب رزمی ما برابر آمادگی حضور در هر عرصه‌ای را دارد
دولت و مجلس باید اقتصاد را به اهداف برنامه هفتم نزدیک کنند
شرایط اجرای برنامه هفتم را باید در نظر گرفت/ راهبرد کلی دولت ایجاد آرامش و ثبات نسبی است
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۱۹ آبان
گزارش معاونت نظارت مجلس از ارزیابی عملکرد احکام قانون برنامه هفتم در سال نخست
جلسه علنی امروز مجلس دو نوبته شد
بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنج‌ساله هفتم در دستورکار مجلس