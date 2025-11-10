باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در حساب خود در ایکس با اشاره به گزارش موشکافانه معاونت نظارت مجلس در ارزیابی اجرای برنامه هفتم در سال نخست، نوشت: «برای اولین بار در تاریخ اجرای برنامه‌های توسعه، در این مجلس با همکاری دولت، طرحی نو برای نظارت بر میزان تحقق احکام برنامه هفتم پیشرفت درانداختیم. میزان تحقق تمام احکام برنامه با دقت توسط کمیسیون‌های تخصصی مجلس بررسی می‌شود و به صورت علنی منتشر خواهد شد.

جلسه امروز و فردای مجلس با حضور معاون اول و ریاست محترم جمهور برای کسانی که پیشرفت ایران را اولویت می‌دانند جلساتی تاریخی است. دولت در این جلسات نه در پایان برنامه که از همان سال اول باید در پیشگاه ملت پاسخگوی عملکرد خود باشد.»