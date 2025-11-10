باشگاه خبرنگاران جوان ـ محسن رضوانی پس از کیب سومین مدال شنا در بازی عای کشور‌های اسلامی گفت: به جامعه شنا تبریک عرض می‌کنم؛ این مسابقات هم یک رقابت است و هم یک تجربه برای همه بچه‌ها و حتی خود من. این رقابت‌ها نشان می‌دهد که چقدر مهم است که شناگر جنگنده باشد و بدون استرس مبارزه کند. در عملکرد مهدی غلامی کاملا شاهد این قضیه بودیم که درمقدماتی رکورد ۵۵ ثانیه را زد و در فینال ۵۲.

جوی ادامه داد: اینکه غلامی با ۱۶ سال سن به مسابقات آمد و مدال برنز کسب کرد، بسیار با ارزش است. ان شاء الله در روز‌های آینده شاهد درخشش شناگرهایمان باشیم. باید به این ورزشکاران توجه کرد و آنها نیاز به مسابقه دارند.

رضوانی تصریح کرد: درست است که شنا فعلا بیشتر بقیه مدال گرفته، اما همه کاروان ایران یکی است و امیدوارم مدال آوری رشته‌های دیگر هم قوت بگیرد تا جایگاه ایران در جدول مدال‌ها بالا بیاید.

رئیس فدراسیون ورزش‌های آبی تاکید کرد: برای ناگویا به شنا خیلی امیدوارم و برنامه‌های زیادی داریم. یک سری ایراد‌ها داریم که باید رفع شود و باید یادمان باشد که مدال در رشته شنا ارزش بسیار بالایی دارد. اکثر مدال‌های ترکیه در جدول رتبه‌بندی از شنا بود و به همین دلیل در جایگاه اول ایستاده است؛ امیدوارم در ناگویا نیز این اتفاق برای کشورمان رخ بدهد تا شروعی برای مدال‌آوری این رشته در تمام رویداد‌های بالاتر باشد.

رضوانی تصربح کرد: برای حضور واترپلو در فینال قهرمانی آسیا قول پاداش دادم و به این بچه‌ها هم گفتم که هر مدال طلا را ۱۰۰ میلیون جایزه می‌دهم. واقعا این اعداد برای بچه‌هایی که در هفته حدود ۶۰ کیلومتر شنا می‌کنند، چیزی نیست. گفتن اعداد راحت است، اما باید این بچه‌ها را کمک کنیم. در مقایسه با رشته‌های دیگر این ارقام چیزی نیست ولی امیدوارم با کمک وزارت ورزش و دیگر ارگان‌ها بتوانیم این بچه‌ها را بازی‌های آسیایی حمایت وآماده رقابت کنیم.

منبع: ایرنا