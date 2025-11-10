تیم تنیس روی میز مردان ایران به مدال نقره بازی‌های کشور‌های اسلامی دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - دیدار نهایی مسابقات تنیس روی میز مردان در ششمین دوره بازی‌های کشور‌های اسلامی، امشب برگزار شد.

در این دیدار تیم‌های ایران و قزاقستان به مصاف هم رفتند که در پایان قزاقستان با نتیجه ۸ بر یک به برتری رسید و به مدال طلا دست یافت و تیم کشورمان نیز صاحب عنوان نایب قهرمانی و مدال نقره شد.

تیم کشورمان در دو دوره قبلی این بازی‌های در ۲۰۱۷ باکو و ۲۰۲۲ قونیه به مقام قهرمانی رسیده بود.

نتایج این رقابت به شرح زیر است: (اعداد داخل پرانتز رنکینگ جهانی بازیکنان است)

 تیم دو نفره بنیامین فرجی (۱۴۰) و محمد موسوی (در رنکینگ حضور ندارد) یک - آلان کورمانگالیف (۱۴۹) و آیدوس کنژیگولوف (۲۸۹) ۲

 امیرحسین هدایی (۲۰۷) صفر - کیریل گراسیمنکو (۷۴) ۳

بنیامین فرجی (۱۴۰) صفر - آلان کورمانگالیف (۱۴۹) ۳

