مدیرکل ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث فرهنگی گفت: پرونده «عصاره گیری رز طائف» پارسال در یونسکو به ثبت رسیده و ارتباطی با گل محمدی ایران ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا ایزدی گفت: بر اساس مفاد کنوانسیون ۲۰۰۳ یونسکو، هیج مخالفتی با ثبت یک اثر در کشور‌های مختلف وجود ندارد، زیرا مالکیت آن موضوع به کسی تعلق نمی‌گیرد.

وی با اشاره به پرونده گلابگیری که با محوریت استانها، شهر‌ها و روستا‌هایی که فعالیت دارند با عنوان «مهارت گلابگیری و آیین‌های مرتبط با آن» آماده و به یونسکو ارسال شده است گفت: موافقت اولیه با ثبت این پرونده انجام شده و پس از رفع نواقص موجود در پرونده، در فهرست یونسکو ثبت جهانی خواهد شد.

مدیرکل ثبت و حریم آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: موضوع گلاب یک پیشینه بسیار ارزشمندی دارد که صرفا به گلابگیری ختم نمی‌شود و آیین‌ها و رسومات مختلفی از جمله گل غلتان برای این فرهنگ موجود است.

علیرضا ایزدی با اشاره به اینکه محصولات کشاورزی و خود گل به عنوان یک اثر امکان ثبت در یونسکو را ندارد افزود: محصولات کشاورزی در فهرست سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) ثبت می‌شوند و پرونده‌ای که برای عربستان به ثبت رسیده و در خبر‌ها از آن به عنوان ثبت گل رز یاد شده اشتباه است و عنوان پرونده «عصاره گیری رز طائف» بوده است.

وی اظهارکرد: کشور ایران به واسطه تعداد پرونده‌هایی که در فهرست یونسکو به ثبت رسانده است رتبه چهارم را در بین کشور‌ها به خود اختصاص داده است و امسال هم پرونده ثبت هنر آیینه کاری در فهرست جهانی یونسکو بررسی خواهد شد.

