باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - فاطمه عباسی، معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان به تشریح اقدامات و خدمات ارائه‌شده به افراد دارای آسیب بینایی پرداخت.

اجرای برنامه‌های پیشگیرانه برای کاهش معلولیت‌ها

عباسی با تأکید بر اهمیت پیشگیری از بروز انواع معلولیت‌ها گفت: بخشی از تلاش‌های سازمان بهزیستی به اجرای برنامه‌های پیشگیرانه اختصاص یافته است.

وی افزود: طرح پیشگیری از تنبلی چشم با همکاری وزارت آموزش و پرورش، اجرای برنامه‌های آگاه‌سازی عمومی در قالب فیلم، جزوه و کارگاه‌های آموزشی، و گسترش مشاوره‌های ژنتیک در مراکز تخصصی سراسر کشور از جمله مهم‌ترین این اقدامات است.

تعیین نوع و شدت معلولیت در کمیسیون‌های پزشکی توانبخشی

معاون امور توانبخشی با اشاره به نقش کمیسیون پزشکی سازمان بیان کرد: به استناد ماده ۱ قانون حمایت از حقوق معلولان، تعیین نوع و شدت معلولیت بر عهده کمیسیون‌های پزشکی توانبخشی است.

عباسی ادامه داد: این کمیسیون‌ها با حضور متخصصان رشته‌های مرتبط، تاکنون برای ۲۵۴ هزار و ۵۱۵ نفر دارای معلولیت بینایی پرونده تشکیل داده‌اند.

تشخیص و ارجاع به‌موقع افراد دارای اختلال بینایی

وی با تأکید بر اهمیت تشخیص زودهنگام گفت: تشخیص به‌موقع اختلالات بینایی و ارجاع صحیح افراد به مراکز توانبخشی، زمینه‌ساز دریافت خدمات مؤثرتر است.

به گفته وی، سازمان بهزیستی با تشکیل پرونده‌های پزشکی دقیق، شرایط لازم برای ورود این افراد به چرخه توانبخشی را فراهم کرده است.

مداخلات بهنگام و آموزش مهارت‌های روزمره

عباسی اظهار کرد: توانمندسازی نابینایان مستلزم ارائه خدمات تخصصی بلافاصله پس از تشخیص است.خدماتی همچون مشاوره روان‌شناختی، آموزش جهت‌یابی و پرورش حواس جایگزین در مراکز تخصصی و مراکز خانواده و کودک نابینای زیر شش سال ارائه می‌شود.

همچنین آموزش بریل، مهارت‌های استفاده از ابزارهای گویا و نرم‌افزارهای کمکی از دیگر خدمات توانبخشی است.

تأمین و توزیع وسایل کمک توانبخشی

معاون امور توانبخشی سازمان خاطرنشان کرد: با هدف ارتقای استقلال افراد نابینا، انواع تجهیزات کمک‌ توانبخشی از جمله عصای سفید، ساعت‌های گویا، تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بریل و درشت‌نما در اختیار آنان قرار می‌گیرد.

وی افزود: در سال ۱۴۰۳، از مجموع پنج هزار میلیارد ریال اعتبار تجهیزات کمک توانبخشی، ۵۰۰ میلیارد ریال (معادل ۱۰ درصد) برای وسایل کمک بینایی اختصاص یافته است.

مناسب‌سازی محیط زندگی نابینایان

عباسی بیان کرد: افزایش استقلال افراد نابینا نیازمند مناسب‌سازی محیط زندگی و فضاهای مورد استفاده است.در سال جاری، ۷۹۰ نفر از افراد دارای آسیب بینایی از خدمات مناسب‌سازی مسکن و تجهیزات فعالیت‌های روزمره زندگی بهره‌مند شده‌اند.

پرداخت کمک‌هزینه ایاب و ذهاب و سفرکارت معلولان

به گفته عباسی، ۲۷۸۳ نفر از نابینایان و کم‌بینایان در طول سال از کمک‌هزینه ماهانه ایاب و ذهاب بهره‌مند شده‌اند.

همچنین براساس تبصره ۲ ماده ۵ قانون حمایت از حقوق معلولان، ۳۳۴ نفر از افراد دارای آسیب بینایی با دریافت سماکارت (سفرکارت معلولان ایران) از بلیت نیم‌بها در سفرهای بین‌شهری استفاده کرده‌اند.

حمایت‌های مالی و اجتماعی از خانواده‌ها

معاون امور توانبخشی در پایان گفت: حمایت از خانواده‌های نابینایان و کم‌بینایان یکی از اولویت‌های اصلی سازمان است.

به گفته وی، پرداخت مستمری ماهانه، حق پرستاری، کمک‌هزینه تحصیلی و ایاب و ذهاب و نیز پرداخت بخشی از شهریه دانشجویان نابینا در دانشگاه‌های آزاد و غیر دولتی از جمله اقدامات حمایتی بهزیستی است.