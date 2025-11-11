باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

پایان رقابت شاعران ۲۵ کشور در جشنواره بین‌المللی نبی رحمت(ص) + فیلم

جشنواره بین المللی شعر نبی رحمت (ص) با معرفی شعر‌های برگزیده در اصفهان به کار خود پایان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در جشنواره نبی رحمت (ص)،  شاعران ۲۵ کشور با ۱۵۰۰ شعر در جشنواره بین المللی نبی رحمت (ص) رقابت کردند.

 

مطالب مرتبط
پایان رقابت شاعران ۲۵ کشور در جشنواره بین‌المللی نبی رحمت(ص) + فیلم
young journalists club

جشنواره نخل و شالی در طبس + فیلم

پایان رقابت شاعران ۲۵ کشور در جشنواره بین‌المللی نبی رحمت(ص) + فیلم
young journalists club

نهمین جشنواره بین المللی فیلم شهر آغاز شد + فیلم

پایان رقابت شاعران ۲۵ کشور در جشنواره بین‌المللی نبی رحمت(ص) + فیلم
young journalists club

حکایت‌های منطق الطیر عطار + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
قتل وحشتناک در کلینیک زیبایی + فیلم
۴۹۸

قتل وحشتناک در کلینیک زیبایی + فیلم

۲۰ . آبان . ۱۴۰۴
ماجرای انهدام میگ ۲۵ عراق در دفاع مقدس ۸ ساله + فیلم
۳۷۴

ماجرای انهدام میگ ۲۵ عراق در دفاع مقدس ۸ ساله + فیلم

۲۰ . آبان . ۱۴۰۴
به چه افرادی نخبه گفته می‌شود؟ + فیلم
۳۴۶

به چه افرادی نخبه گفته می‌شود؟ + فیلم

۲۰ . آبان . ۱۴۰۴
آمریکایی‌ها چگونه جزایر اقیانوس آرام را دزدیدند؟ + فیلم
۲۹۱

آمریکایی‌ها چگونه جزایر اقیانوس آرام را دزدیدند؟ + فیلم

۲۰ . آبان . ۱۴۰۴
عواملی که باعث اگزمای پوستی می‌شود + فیلم
۲۸۰

عواملی که باعث اگزمای پوستی می‌شود + فیلم

۲۰ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.