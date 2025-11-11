\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0646\u0628\u06cc \u0631\u062d\u0645\u062a (\u0635)\u060c \u00a0\u0634\u0627\u0639\u0631\u0627\u0646 \u06f2\u06f5 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0628\u0627 \u06f1\u06f5\u06f0\u06f0 \u0634\u0639\u0631 \u062f\u0631 \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0628\u06cc\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0644\u06cc \u0646\u0628\u06cc \u0631\u062d\u0645\u062a (\u0635) \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n