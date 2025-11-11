باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دلیل قطعی آب در برخی مناطق + فیلم

مدیرعامل آبفای استان تهران در خصوص آخرین وضعیت آب نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن اردکانی، مدیرعامل آبفای استان تهران گفت: برنامه قطعی آب نداریم فقط در برخی شب ها افت فشار حداکثری داریم که اگر مشترکان مخزن داشته باشند مشکلی پیش نمی آید.

 

 

