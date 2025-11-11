رئیس سازمان بورس گفت: در تعامل بین بخش واقعی اقتصاد و بازار سرمایه در موارد بیشماری و بالای ۵۰ الی ۶۰ درصد موفق عمل کردیم.

صیدی، رئیس سازمان بورس، در سخنرانی خود به اهمیت تعامل بخش واقعی اقتصاد و صنعت مالی اشاره کرد و گفت: ما عمل کردهایم و جدی هستیم، اما متأسفانه بسیاری نتوانستهاند در گذشته به خوبی از فرصتها بهرهبرداری کنند. برای موفقیت در این زمینه، سرمایهگذاران باید سه شرط اساسی را داشته باشند: تخصص، توانمندی و ساختار مناسب.
او ادامه داد: بخش واقعی اقتصاد باید فعال باشد و صنعت مالی باید به خوبی از آن حمایت کند. این صنعت نه تنها باید از مزایای بازار استفاده کند، بلکه باید به آن ارزش افزوده نیز اضافه کند.
صیدی در ادامه به موفقیتهای برخی شرکتها اشاره کرد و گفت: حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد از شرکتهایی که افزایش سرمایه داشتهاند، از مزایای بازار بهرهمند شده و توانستهاند ظرفیتهای بخش واقعی اقتصاد را به کار گیرند.
در پایان، رئیس سازمان بورس با تأکید بر اهمیت نوآوری و جذابیت در تولید، ابراز امیدواری کرد که با همکاری و تعامل بیشتر، بازار سرمایه به سمت موفقیتهای بیشتری حرکت کند.