باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مرحله معاملات پایانی با هدف افزایش کارایی بازار، ارتقای نقدشوندگی و توسعه زیرساخت‌های معاملاتی طراحی و اجرا شده است. این مرحله جدید که به‌صورت حراج تک‌قیمتی و بر مبنای قیمت پایانی روز انجام می‌شود، گامی مهم جهت نزدیکی به استاندارد‌های بین‌المللی محسوب می‌شود.

گفتنی است. اجرای این سازوکار از سه‌شنبه، ۲۰ آبان‌ماه در بورس تهران آغاز خواهد شد و به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که خرید و فروش سهام را با قیمت نهایی و تثبیت‌شده روز انجام دهند.

در حال حاضر، نوسانات قیمتی روزانه در بازار سرمایه ایران در دامنه مثبت و منفی سه درصد رخ می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که قیمت سهام ممکن است تا شش درصد در طول روز تغییر کند. این میزان نوسان هرچند برای برخی از فعالان حرفه‌ای بازار فرصت کسب سود روزانه فراهم می‌کند، اما بسیاری از نهاد‌های مالی نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سبدگردان‌ها، هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری ترجیح می‌دهند معاملات خود را بر اساس قیمت نهایی روز و بدون پذیرش ریسک نوسانات کوتاه‌مدت انجام دهند.

مرحله TAL معاملات پایانی پاسخی به این نیاز است و انتظار می‌رود نقش موثری در جذب سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز و افزایش کارایی بازار سرمایه ایفا کند.

