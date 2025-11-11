سرپرست شهرداری منطقه ۹ به همراه جمعی از مدیران شهری از پروژه‌های شاخص ترافیکی شامل مجتمع ایستگاهی استاد معین، پیاده‌راه تفرش، تعریض بزرگراه آیت‌الله سعیدی و مسقف‌سازی پایانه اتوبوسرانی بوتان بازدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۹؛ سرپرست شهرداری این منطقه به همراه جمعی از مدیران شهری از پروژه‌های شاخص ترافیکی شامل مجتمع ایستگاهی استاد معین، پیاده‌راه تفرش، تعریض بزرگراه آیت‌الله سعیدی و مسقف‌سازی پایانه اتوبوسرانی بوتان بازدید کرد.

محسن دودانگه در این بازدید میدانی بر تسریع در اجرای پروژه‌ها با حفظ کیفیت و رعایت استاندارد‌ها تأکید کرد و هدف از اجرای این پروژه‌ها را ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان، بهبود زیرساخت‌های شهری و توسعه پایدار منطقه۹ دانست.

پروژه پیاده‌راه تفرش؛ گامی در راستای حمل‌ونقل پاک

وی در ادامه افزود: پروژه احداث پیاده‌راه تفرش با هدف توسعه حمل‌ونقل پاک و انسان‌محور در حال اجراست. این طرح با تمرکز بر افزایش ایمنی عابران پیاده، گسترش سرانه فضای سبز، تقویت تعاملات اجتماعی و کاهش تردد خودرو و موتورسیکلت طراحی شده است. از جمله مزایای این پروژه می‌توان به کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی، افزایش نشاط شهری و بهبود کیفیت زندگی شهروندان اشاره کرد.

سرپرست شهرداری منطقه ۹ عنوان کرد: در حال حاضر، این پروژه با پیشرفت فیزیکی حدود ۴۰درصد در مرحله اجرای کف‌پوش‌ها، ایجاد فضای سبز و احداث سیستم جمع‌آوری آب‌های سطحی قرار دارد.

تعریض بزرگراه آیت‌الله سعیدی؛ بهبود جریان ترافیک

دودانگه عنوان کرد: پروژه تعریض بزرگراه آیت‌الله سعیدی در مسیر شمال به جنوب، با هدف اصلاح هندسی ناشی از احداث تقاطع غیرهمسطح میدان فتح در حال انجام است. عملیات زیرسازی و آسفالت بخش عمده‌ای از مسیر تکمیل شده و اجرای جداول، نهرها، پیاده‌رو و مسیر دوچرخه با سرعت و کیفیت مناسب در حال پیشرفت است.
وی اظهار داشت: این پروژه با پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصد، به زودی تکمیل خواهد شد و نقش مهمی در روان‌سازی ترافیک منطقه۹ ایفا خواهد کرد.

مسقف‌سازی پایانه اتوبوسرانی بوتان؛ رفاه بیشتر برای شهروندان

این مدیر شهری در منطقه ۹ بیان کرد: پروژه مسقف‌سازی پایانه اتوبوسرانی بوتان با هدف افزایش رفاه شهروندان و بهبود شرایط استفاده از حمل‌ونقل عمومی در دستور کار قرار گرفته است. اجرای فونداسیون و نصب پایه‌ها در مراحل پایانی است و عملیات نصب سقف به طور همزمان در حال انجام است.

وی گفت: این پروژه با پیشرفت ۴۰ درصد، طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده تا دهه فجر ۱۴۰۴ به بهره‌برداری خواهد رسید.

مجتمع ایستگاهی مترو استاد معین؛ ایمنی و دسترسی بهتر

سرپرست شهرداری منطقه۹ یادآور شد: پروژه احداث زیرگذر مجتمع ایستگاهی استاد معین با هدف اتصال ضلع شمالی به جنوبی خیابان آزادی و افزایش ایمنی تردد عابران پیاده در حال اجراست. این پروژه که توسط شرکت چیکو (پیمانکار مترو) اجرا می‌شود، با ایجاد دسترسی ایمن به ایستگاه مترو استاد معین، خطر تصادفات جانی در این محور پرتردد را کاهش خواهد داد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، عملیات احداث ابنیه پروژه تکمیل شده و مراحل سفت‌کاری و نازک‌کاری در جریان است. با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد، این پروژه تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

دودانگه تصریح کرد: این پروژه‌ها به عنوان بخشی از برنامه‌های کلان مدیریت شهری منطقه۹، گامی مؤثر در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار و افزایش رضایتمندی شهروندان خواهد بود.

برچسب ها: پروژه ترافیکی ، شهرداری منطقه 9
