باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

واکنش قالیباف به احسنت گفتن نمایندگان مجلس + فیلم

رئیس مجلس به احسنت گفتن نمایندگان در بین صحبت‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احسنت گفتن نمایندگان مجلس پس در میان صحبت‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه با واکنش رئیس مجلس مواجه شد.

مطالب مرتبط
واکنش قالیباف به احسنت گفتن نمایندگان مجلس + فیلم
young journalists club

توضیحی درباره مهریه عندالاستطاعه + فیلم

واکنش قالیباف به احسنت گفتن نمایندگان مجلس + فیلم
young journalists club

سکوت انتخاباتی در عراق + فیلم

واکنش قالیباف به احسنت گفتن نمایندگان مجلس + فیلم
young journalists club

مجلس پیگیر اجرایی شدن قانون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی است + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
قتل وحشتناک در کلینیک زیبایی + فیلم
۴۹۸

قتل وحشتناک در کلینیک زیبایی + فیلم

۲۰ . آبان . ۱۴۰۴
ماجرای انهدام میگ ۲۵ عراق در دفاع مقدس ۸ ساله + فیلم
۳۷۴

ماجرای انهدام میگ ۲۵ عراق در دفاع مقدس ۸ ساله + فیلم

۲۰ . آبان . ۱۴۰۴
به چه افرادی نخبه گفته می‌شود؟ + فیلم
۳۴۶

به چه افرادی نخبه گفته می‌شود؟ + فیلم

۲۰ . آبان . ۱۴۰۴
آمریکایی‌ها چگونه جزایر اقیانوس آرام را دزدیدند؟ + فیلم
۲۹۱

آمریکایی‌ها چگونه جزایر اقیانوس آرام را دزدیدند؟ + فیلم

۲۰ . آبان . ۱۴۰۴
عواملی که باعث اگزمای پوستی می‌شود + فیلم
۲۸۰

عواملی که باعث اگزمای پوستی می‌شود + فیلم

۲۰ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.