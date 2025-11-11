معاون شرکت ملی حفاری ایران در پروژه‌های حفاری گفت: این شرکت با اختصاص و استقرار هشت دستگاه حفاری سنگین خشکی در موقعیت پنج استان در زمینه حفر و تکمیل چاه های نفت و گاز با شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در جهت افزایش حجم تولید گاز کشور همکاری و مشارکت فعال دارد.

عبدالکریم علی‌محمدی اظهار کرد: بیشترین دستگاه‌های حفاری ناوگان این شرکت در زمان حاضر پس از شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، در گستره شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و به‌صورت عمده در میدان‌های گازی متمرکز هستند.

وی افزود: هم‌اکنون دستگاه‌های حفاری در موقعیت شرکت‌های بهره‌برداری نفت و گاز شرق در میادین توس و خانگیران در استان خراسان رضوی، شرکت بهره‌برداری نفت و گاز غرب در میدان دانان در استان ایلام و شرکت بهره‌برداری زاگرس جنوبی در میادین خارتنگ در استان بوشهر، دالان در استان فارس و مختار در استان کهگیلویه و بویراحمد مستقر و در چرخه عملیات قرار دارند.

علی‌محمدی از دکل‌های ۳۱، ۴۰، ۵۷، ۵۴، ۳۵، ۶۸، ۹۱ و ۷۸ فتح که در طرح‌های شرکت نفت مناطق مرکزی به کار گرفته شده‌اند نام برد و گفت: با توجه به اینکه تعمیر چاه‌ها در موقعیت‌های تعریف‌شده به ۲ صورت با حضور دکل و بدون حضور دکل انجام می‌شود، سه دستگاه لوله مغزی سیار ناوگان خدمات فنی شرکت نیز در این ارتباط نقش مهمی در شتاب‌بخشی به عملیات تعمیر چاه‌ها ایفا می‌کنند.

وی افزود: با توجه به پیچیدگی سازندی، بیشتر عملیات حفاری در میادین زاگرس جنوبی به روش حفاری با هوا انجام می‌شود و تعمیر چاه‌ها بدون حضور دکل بیشتر در ارتباط با انگیزش چاه با اسید و فرازآوری با نیتروژن، نصب انواع پلاگ‌های سیمانی و مکانیکی و نیز رفع مانع هستند.

