باشگاه خبرنگاران جوان - «سعید خطیب‌زاده» معاون وزیر امور خارجه امروز (سه‌شنبه) گفت که آمریکا از طریق کشور‌های طرف سوم پیام‌های متناقضی درباره مذاکرات هسته‌ای می‌فرستد.

خبرگزاری رویترز گزارش داد: خطیب‌‎زاده در دوازدهمین نشست راهبردی ابوظبی گفت که ایران مایل است به «یک توافق صلح‌آمیز هسته‌ای» دست پیدا کند، اما بر سر مسائل امنیت ملی مصالحه نخواهد کرد.

او بر موضع تهران مبنی بر این که ایران به دنبال تسلیحات اتمی نیست، تاکید کرد.

دولت آمریکا به‌رغم مشارکت فعالانه ایران در روند دیپلماتیک غیرمستقیم با دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا برای دست یافتن به راهکاری مذاکره‌شده برای محدودسازی برنامه هسته‌ای ایران در ازای لغو تحریم‌های آن با خیانت آمریکا به دیپلماسی به واسطه حمایت آن از حمله متجاوزانه رژیم صهیونیستی به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران مواجه شد.

این حملات در میانه مذاکرات غیرمستقیم تهران-واشنگتن با میانجیگری عمان در ۲۳ خردادماه آغاز شد و با آتش‌بس در ۳ تیرماه پایان یافت.

رئیس‌جمهور آمریکا که اذعان کرده است مسئول این حمله به ایران بوده، مدعی تمایل ایران به توافق با واشنگتن است.

این در حالی است که به گفته «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، آمریکایی‌ها بیان می‌کنند که می‌خواهند توافق کنند، ولی در واقع نمی‌خواهند و هیچ اقدامی عملی برای توافق انجام نمی‌دهند و برعکس عمل می‌کنند.

او تاکید کرد: آنها در عمل نشان دادند که هیچ حسن نیت و جدیتی در این زمینه ندارند.

رئیس‌جمهور آمریکا که با مشارکت مستقیم در تجاوزگری رژیم صهیونیستی علیه ایران در اول تیرماه تاسیسات اتمی ایران در اصفهان، نطنز و فردو را بمباران کرد، مدعی از بین رفتن برنامه هسته‌ای ایران در این حملات است و با گزافه‌گویی خواستار غنی‌سازی صفر در ایران شده است.

این در حالی است که ایران بر حق خود در برخورداری از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای و سطحی از غنی‌سازی ذیل توافق منع اشاعه تسلیحات اتمی (ان‌پی‌تی) تاکید کرده است.