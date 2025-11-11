وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌گوید تنها یک برنامه تکلیفی از برنامه هفتم باقی مانده که در مرحله ارائه گزارش قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۲۰ آبان) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران گفت: در حوزه احکام حوزه‌های مختلف هنر، از ابتدای استقرار دولت چهاردهم، به‌صورت جدی در محور‌های اصلی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی وزارت فرهنگ مورد توجه قرار گرفته است.

وی در ادامه تاکید کرد: در زمینه احکام تکلیفی، اسناد و برنامه‌ها، تمامی آیین‌نامه‌هایی که طبق برنامه باید تدوین می‌شدند، جز یک مورد، به تصویب رسیده‌اند. تنها یک برنامه تکلیفی باقی مانده که در مرحله ارائه گزارش قرار دارد. در سایر حوزه‌ها نیز که بعضاً با چالش‌های اجرایی مواجه بودیم، خوشبختانه گام‌های قابل توجهی برداشته شده و در برخی موارد که در ادامه نام برده می‌شود، اهداف تعیین‌شده به‌طور صددرصد تحقق یافته است. این پیشرفت‌ها، با توجه به اینکه سال نخست اجرای برنامه به شمار می‌رود، قابل توجه بوده و می‌تواند مورد ارزیابی و توجه مردم و ناظران قرار گیرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: در حوزه فیلم‌های سینمایی فاخر و ارزشمند حدود ۲۰ فیلم مورد توجه بوده با ۱۵ فیلم نظر کمیسیون فرهنگی را تامین کرده، نرخ رشد هنرستان‌های هنری مطابق با پیش‌بینی‌های برنامه توسعه محقق شده است. هنرستان‌های هنری از جایگاه مهمی در آینده هنر ایران برخوردارند و نقش مؤثری در تربیت نوجوانان خلاق و آینده‌ساز دارند. همچنین در حوزه بازی‌های رایانه‌ای نیز با توجه به جایگاه فرهنگی و تأثیر آن بر نسل جوان، اقدامات هدفمندی صورت گرفته است.

عضو کابینه دولت چهاردهم با اشاره به اقدامات صورت گرفته در بخش فرهنگی و دینی یادآور شد: موضوعاتی، چون فعالیت‌های قرآنی، حوزه مسجد، و آموزش‌های مرتبط، مورد توجه ویژه بوده و خوشبختانه صد درصد اهداف در این بخش تحقق یافته است. بر اساس ارزیابی کمیسیون فرهنگی مجلس، با وجود برخی محدودیت‌ها در منابع در اختیار، حدود ۴۵ درصد از برنامه‌ها به طور کامل تحقق یافته و ۲۵ درصد دیگر نیز در مسیر پیشرفت قرار دارند. این میزان، برای سال نخست برنامه، عددی معتبر و قابل اتکا به شمار می‌رود و نشان‌دهنده پیشرفت قابل‌توجه در مسیر اهداف تعیین‌شده است.

وی با بیان اینکه در آسیب شناسی حوزه فرهنگی دو مسئله اصلی وجود دارد، افزود: نکته اول بخشی از احکام حوزه وزارت فرهنگ که هنوز به تحقق کامل نرسیده‌اند، به نهاد‌ها و شورا‌های دیگری باز می‌گردد که دارای جایگاه قانونی و ساختار مستقل هستند. اگرچه ارتباط وزارت فرهنگ با این شورا‌ها برقرار است، اما مسئولیت اجرایی بر عهده آنها است و پاسخگویی در سطح وزارت فرهنگ تعریف می‌شود. به عنوان نمونه، در حوزه قرآن، شورای توسعه فرهنگ قرآنی مسئولیت اجرای بخشی از برنامه‌ها را برعهده دارد. ۷ الی ۸ تکلیف برعهده این شورا گذاشته شده است که شامل مواردی همچون افزایش تعداد حافظان قرآن، دانشجویان و معلمان حافظ، و مربیان آموزش‌های قرآنی است. اگرچه در برخی از این زمینه‌ها پیشرفت مطلوبی حاصل شده، اما شورا‌ها و ستاد‌های مرتبط همچنان متکفل اجرای بخش‌هایی از برنامه هستند و یا در حوزه مسجد نیز حدود هفت تا ده تکلیف برنامه‌ای تعریف شده است، از جمله موضوع مساجد به عنوان پایگاه قرآن، تولید آثار و محصولات فاخر قرآنی، جایگاه امام جماعت مسجد، آیین‌نامه مسجد محوری و موارد مشابه. از مهرماه ۱۴۰۳، با تشکیل «قرارگاه مسجد»، اجرای این تکالیف بر عهده این قرارگاه قرار گرفته و وزارت فرهنگ به‌عنوان حلقه ارتباطی با آن فعالیت می‌کند. خوشبختانه اقدامات مؤثر و قابل‌توجهی نیز در این زمینه صورت گرفته است.

صالحی در ادامه با اشاره به برخی از وظایف حوزه‌ها که در برنامه هفتم آمده است، گفت: بخش‌های مرتبط با شورای عالی انقلاب فرهنگی، به دلیل وابستگی برنامه‌ها به شورا‌های بالادستی و ستاد‌های ملی، نمی‌توان همه کاستی‌ها را به وزارت فرهنگ نسبت داد. طبیعی است که این وزارتخانه به‌عنوان دستگاه دولتی پاسخگو، در تعامل با این نهاد‌ها نقش‌آفرینی می‌کند، اما تحقق کامل برخی اهداف نیازمند هماهنگی فرابخشی و تقویت مسیر‌های ارتباطی است.

وزیر فرهنگ و ارشاد تاکید کرد: در ادامه اجرای برنامه، توجه به نیاز‌های مالی و منابع انسانی ضروری است. همان‌گونه که در جلسات مشترک با کمیسیون‌های فرهنگی و بودجه مطرح شد، تحقق شاخص‌های کمی در حوزه‌های پویایی فرهنگی، به‌ویژه در بخش قرآن و فعالیت‌های هنری، نیازمند بودجه‌ای فراتر از منابع جاری فعلی است. بدون افزایش و تخصیص هدفمند اعتبارات، دستیابی به اهداف کمی مورد انتظار دشوار خواهد بود؛ بنابراین، این دو چالش یعنی هماهنگی میان‌نهادی و تأمین منابع مالی و انسانی باید به‌طور ویژه برای تداوم اجرای برنامه هفتم توسعه در حوزه‌های فرهنگ، هنر و رسانه مورد توجه قرار گیرد.

