شهروندخبرنگار ما به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) نمایش بانوی بی نشان در سالن فرهنگ و ارشاد شهرستان آران و بیدگل اجرا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شیعیان همه ساله در روز‌های موسوم به ایام فاطمیه مساجد و تکایا را سیاهپوش می‌کنند و در رثای شهادت دخت نبی اکرم حضرت فاطمه زهرا (س) مراسم سوگواری برگزار می‌کنند. به همین مناسبت شبی دیگر با نمایش بانوی بی نشان با حضور سید جواد طاهری بازیگرنقش مالک در سریال یوسف پیامبر (ص) در سالن اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان برگزار شد.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: نفیسه آذرنگ - اصفهان

