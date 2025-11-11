رئیس‌جمهور در نشست بررسی چالش‌های آبی ۴ استان مرکزی کشور، استفاده از ظرفیت نخبگان را از ارکان اصلی تصمیم‌سازی در مدیریت چالش آب دانست و بر ضرورت اتخاذ تصمیمات کارشناسی و مبتنی بر داده‌های دقیق، برای تأمین آب مورد نیاز مناطق درگیر این چالش، با کمترین تبعات زیست‌محیطی و اجتماعی برای سایر مناطق کشور تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه بررسی راهکار‌های رفع چالش‌های آبی با تمرکز بر ۴ استان مرکزی کشور، دوشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۴، به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور وزرای نیرو، جهادکشاورزی، علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، اساتید و نخبگان دانشگاهی و استانداران استان‌های اصفهان، یزد، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، گزارش جامعی از نتایج مطالعات، تحقیقات و احصای راهکار‌های عملیاتی کارگروه تخصصی تشکیل‌شده در دانشگاه تهران، با محوریت بررسی چالش آبی کشور، توسط رئیس این دانشگاه ارائه شد. این گزارش با هدف ارائه راهکار‌های علمی و اجرایی برای رفع ناترازی‌های آبی در مناطق مختلف کشور تهیه شده و مورد بررسی دقیق اعضای جلسه قرار گرفت.

در ادامه، وزیر نیرو و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست و استانداران اصفهان، چهارمحال و بختیاری، یزد و کهگیلویه و بویراحمد نیز ضمن تشریح مجموعه اقدامات دستگاه‌های متبوع خود در این زمینه، بر ضرورت مدیریت یکپارچه منابع آبی، افزایش بهره‌وری در مصرف، توسعه فناوری‌های نوین در حوزه تأمین و تولید آب و الزام دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف کشور به رعایت مصوبات و سیاست‌های مصوب دولت در این زمینه تأکید کردند.

رئیس‌جمهور در این نشست، استفاده از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان را از ارکان اصلی تصمیم‌سازی در مدیریت چالش آب دانست و بر ضرورت اتخاذ تصمیمات علمی، کارشناسی و مبتنی بر داده‌های دقیق، برای تأمین آب مورد نیاز مناطق درگیر این چالش، با کمترین تبعات زیست‌محیطی و اجتماعی برای سایر مناطق کشور تأکید کرد.

به دستور رئیس‌جمهور، فعالیت کارگروه تخصصی دانشگاه تهران به‌صورت مستمر ادامه می‌یابد و دانشگاه‌های مناطق ۹ گانه حوضه‌های آبریز کشور نیز به این فرایند مطالعاتی و تحقیقاتی خواهند پیوست. مقرر شد هر منطقه، ضمن احصای چالش‌ها و ظرفیت‌های بومی، راهکار‌های علمی خود را زیر نظر کارگروه مرکزی دانشگاه تهران نهایی و برای تصویب و اجرا به دولت ارائه کند.

همچنین پزشکیان دستور داد روند احداث و تکمیل سد‌های کوهرنگ ۳، خرسان ۳ و ماندگان با هدف تأمین پایدار آب و خروج از وضعیت اضطرار آبی در استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری، با شتاب بیشتری در دستور کار قرار گیرد. تأمین مالی این طرح‌ها نیز با بهره‌گیری از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌های بزرگ صنعتی مستقر در منطقه مرکزی کشور دنبال خواهد شد.

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، دستگاه‌های اجرایی مرتبط موظف شدند گزارش پیشرفت اقدامات و نتایج فعالیت‌های خود را به‌صورت مستمر به رئیس‌جمهور ارائه دهند.

همچنین رسانه ملی و سایر رسانه‌های دیداری و شنیداری کشور مکلف شدند با اجرای برنامه‌های آموزشی و ترویجی، در زمینه آگاه‌سازی عمومی و ترویج فرهنگ صرفه‌جویی و کاهش مصرف آب نقش‌آفرینی مؤثرتری داشته باشند.

برچسب ها: چالش های آبی ، رئیس جمهور ، بحران آبی
خبرهای مرتبط
آغاز جلسه علنی بعدازظهر مجلس برای بررسی اجرای برنامه هفتم با حضور وزرا
دلیل قطعی آب در برخی مناطق + فیلم
سفر رئیس‌جمهور به کردستان خدمات ارزشمندی به همراه داشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۲۰ آبان
توان بیشتری برای تولید ظرفیت‌های قدرت‌ساز در حوزه امنیت ملی وجود دارد/ توقعات غیرقابل اجرا نداریم
فرزین: فقط ۵ بانک تراز منفی دارند
واکنش معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور به شایعات درباره تغییر قیمت بنزین
خطیب‌زاده: آمریکا از طریق طرف‌های سوم پیام‌های متناقضی درباره مذاکرات هسته‌ای می‌فرستد
«چرایی آشتی ناپذیری ایران و آمریکا» از نظر معاون سیاسی سپاه
همدردی رهبر انقلاب اسلامی با خانواده مرحوم صابر کاظمی
واردات ۶ میلیارد دلاری بنزین باعث کم شدن پول نان، دارو و بنیه دفاعی می‌شود
ولایتی: دوران سلطه آمریکا بر جهان به پایان رسیده است
دو نوبته شدن جلسه علنی مجلس برای بررسی اجرای برنامه هفتم
آخرین اخبار
بودجه بدون کسری یعنی توسعه با تناسب/ دولت را کوچک کنید
پزشکیان: استفاده از ظرفیت نخبگان، از ارکان اصلی تصمیم‌سازی در مدیریت چالش آب است
فقط یک برنامه تکلیفی از برنامه هفتم در وزارت ارشاد باقی مانده است
۷۶ درصد برنامه‌ها در سال اول برنامه هفتم در وزارت علوم اجرایی شده است
دستور پزشکیان برای دلجویی از خانواده جوان اهوازی و برخورد قاطع با خاطیان
همدردی رهبر انقلاب اسلامی با خانواده مرحوم صابر کاظمی
دریادار سیاری: با تکیه به دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان نیاز‌های خود را تأمین می‌کنیم
حضور پزشکیان در جلسه بررسی اجرای برنامه هفتم در مجلس
ایجاد ۵۰۰ هزار فرصت شغلی در سال اول اجرای برنامه هفتم
ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات تأمین شده است
فقظ ۲۰ تکلیف نیمه‌تمام از ۱۱۰ تکالیف اقدامی باقی مانده است
صلح واقعی با توازن میان قدرت سخت و نرم ایجاد می‌شود 
آغاز جلسه علنی بعدازظهر مجلس برای بررسی اجرای برنامه هفتم با حضور وزرا
مجلس از هیچ تصمیم شتاب‌زده‌ای درباره قیمت بنزین حمایت نمی‌کند
بازبینی شاخص‌های عدالت جنسیتی متناسب با تحولات اجتماعی
خطیب‌زاده: آمریکا از طریق طرف‌های سوم پیام‌های متناقضی درباره مذاکرات هسته‌ای می‌فرستد
رایزنی سفیران ایران و روسیه در عراق در مورد آخرین تحولات منطقه
فرزین: فقط ۵ بانک تراز منفی دارند
تعریف ۱۵۰ پروژه در وزارت اقتصاد برای رفع موانع تحقق رشد ۸ درصدی
«چرایی آشتی ناپذیری ایران و آمریکا» از نظر معاون سیاسی سپاه
کاهش ۲۰ درصدی حجم تشکیلات وزارت جهاد کشاورزی نهایی شده است
واردات ۶ میلیارد دلاری بنزین باعث کم شدن پول نان، دارو و بنیه دفاعی می‌شود
اگر رشد ۸ درصد اقتصادی نداشته باشیم مشکلی حل نمی‌شود
افزایش شاخص نرخ تورم برخلاف اهداف برنامه هفتم افزایش یافته است
ولایتی: دوران سلطه آمریکا بر جهان به پایان رسیده است
واکنش معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور به شایعات درباره تغییر قیمت بنزین
دو نوبته شدن جلسه علنی مجلس برای بررسی اجرای برنامه هفتم
بررسی اجرای برنامه هفتم در سال نخست در دستورکار امروز مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۲۰ آبان
توان بیشتری برای تولید ظرفیت‌های قدرت‌ساز در حوزه امنیت ملی وجود دارد/ توقعات غیرقابل اجرا نداریم