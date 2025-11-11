باشگاه خبرنگاران جوان - رامین رادفر در سومین نشست امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای اساسی کشاورزی در تشریح تصمیمات ستاد تنظیم بازار افزود: یکی از مهمترین مصوبات این جلسه الزام درج قیمت مصرف‌کننده روی کیسه‌های برنج داخلی و وارداتی و همچنین تحویل برنج وارداتی به شرکت بازرگانی دولتی ایران برای توزیع از طریق کارگروه‌های تنظیم بازار استانی بود.

به گفته وی، امسال تولید یک میلیون و ۸۰۰ تا یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن برنج داخلی پیش بینی شده است.

واردات ۹۶۵ هزار تن برنج در نیمه نخست امسال

معاون مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی از واردات ۹۶۵ هزار تن برنج در نیمه نخست امسال خبرداد و اظهارداشت: در شش‌ماهه نخست امسال ۸۳۹ هزار تن ثبت سفارش‌ شد که بخشی از واردات مربوط به ثبت سفارش سال گذشته است.

وی درباره سهم کشورها در واردات شش‌ماهه برنج گفت: در این مدت ۲۷۹ هزارتن برنج از پاکستان، ۵۲۵ هزار تن از هند، ۲ هزارتن از تایلند و حدود ۱۵۸ هزارتن نیز از مناطق آزاد و مناطق ویژه تجاری وارد کشور شده که به طور عمده مربوط به مبدا کشور هند بوده است.

رادفر به تحولات قیمتی اشاره کرد و افزود: بر اساس آمار بانک مرکزی، قیمت برنج خارجی در هفته گذشته حدود ۳ درصد افزایش داشته که بیشتر مربوط به برنج پاکستانی است و قیمت برنج ایرانی درجه یک نیز حدود ۳.۶ درصد افزایش یافته است.

معاون مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی اظهارداشت: موضوع برنج‌ های نیمه‌ سفید و افت‌های مرتبط با فرآیند سفید کردن واردات برنج با ارز آزاد از مناطق ویژه و تعیین تکلیف برنج‌های وارد شده توسط کولبران از برخی از مرزهای کشور از جمله مواردی است که نیاز به تصمیم‌گیری دقیق و هماهنگی بیشتر دارد.

وی تصریح کرد: هدف اصلی دولت، تامین پایدار بازار حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از نوسانات غیرمنطقی قیمت برنج است و همکاری بخش خصوصی در این مسیر ضروری می‌باشد.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی