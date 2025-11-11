معاون مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی از واردات ۹۶۵ هزار تن برنج در نیمه نخست امسال خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رامین رادفر در سومین نشست امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای اساسی کشاورزی در تشریح تصمیمات ستاد تنظیم بازار افزود: یکی از مهمترین مصوبات این جلسه الزام درج قیمت مصرف‌کننده روی کیسه‌های برنج داخلی و وارداتی و همچنین تحویل برنج وارداتی به شرکت بازرگانی دولتی ایران برای توزیع از طریق کارگروه‌های تنظیم بازار استانی بود.

به گفته وی، امسال تولید یک میلیون و ۸۰۰ تا یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن برنج داخلی پیش بینی شده است.

واردات ۹۶۵ هزار تن برنج در نیمه نخست امسال

معاون مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی از واردات ۹۶۵ هزار تن برنج در نیمه نخست امسال خبرداد و اظهارداشت: در شش‌ماهه نخست امسال ۸۳۹ هزار تن ثبت سفارش‌ شد که بخشی از واردات مربوط به ثبت سفارش سال گذشته است.

وی درباره سهم کشورها در واردات شش‌ماهه برنج گفت: در این مدت ۲۷۹ هزارتن برنج از پاکستان، ۵۲۵ هزار تن از هند، ۲ هزارتن از تایلند و حدود ۱۵۸ هزارتن نیز از مناطق آزاد و مناطق ویژه تجاری وارد کشور شده که به طور عمده مربوط به مبدا کشور هند بوده است.

رادفر به تحولات قیمتی اشاره کرد و افزود: بر اساس آمار بانک مرکزی، قیمت برنج خارجی در هفته گذشته حدود ۳ درصد افزایش داشته که بیشتر مربوط به برنج پاکستانی است و قیمت برنج ایرانی درجه یک نیز حدود ۳.۶ درصد افزایش یافته است.

معاون مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی اظهارداشت: موضوع برنج‌ های نیمه‌ سفید و افت‌های مرتبط با فرآیند سفید کردن واردات برنج با ارز آزاد از مناطق ویژه و تعیین تکلیف برنج‌های وارد شده توسط کولبران از برخی از مرزهای کشور از جمله مواردی است که نیاز به تصمیم‌گیری دقیق و هماهنگی بیشتر دارد.

وی تصریح کرد: هدف اصلی دولت، تامین پایدار بازار حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از نوسانات غیرمنطقی قیمت برنج است و همکاری بخش خصوصی در این مسیر ضروری می‌باشد.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی

برچسب ها: قیمت برنج ، قیمت مصرف کننده
خبرهای مرتبط
برنج پاکستانی ۳ برابر نرخ مصوب عرضه می‌شود
آغاز عرضه برنج خارجی با نرخ مصوب تنظیم بازار طی روزهای آتی/ ۷۴ هزار تن برنج وارد شد
نوسانات بازار برنج فروکش کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اگر برخی مسئولان خودشان مستاجر بودند، فکری به حال مسکن می‌کردند/ بانک‌ها به جای مسکن، «مال» می‌سازند و هزینه آن را مردم پرداخت می‌کنند
فروش فوق العاده سه محصول سایپا از امروز ۲۰ آبان آغاز می‌شود
دستگاه‌های ایکس‌ری گلوگاه‌های بازرسی در مرز‌های زمینی ایران
علت کمبود شیرخشک نوزاد چیست؟
ساختمان شیشه ای صداو سیما بازسازی می‌شود+ فیلم
استفاده از سوخت مایع در اولویت آخر است
جوجه ریزی آبان به ۱۵۰ میلیون قطعه می‌رسد/استفاده از مواد مخدر در خوراک طیور صحت ندارد
طرح معاملات پایانی از امروز اجرایی می‌شود+ فیلم
حفظ نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی از طریق هوشمندسازی امور مالیاتی
واردات اتوبوس با جدیت پیگیری می‌شود/عرضه جدید محصول سایپا طی ماه آینده+ فیلم
آخرین اخبار
وضعیت سکونت در برخی از محلات فرسوده قابل تحمل نیست/ اتمام واحد‌های نیمه تمام تا پایان سال
نرخ اجاره و خرید وفروش واحد‌های تجاری تهران اعلام شد
درج قیمت مصرف کننده بر کیسه‌های برنج داخلی و خارجی الزامی شد
ظرفیت تولید روزانه دو دستگاه اتوبوس درون شهری ایجاد شد / آغاز تولید اتوبوس‌های برون شهری درآینده نزدیک + فیلم
صرفه جویی ۱۵۰ مگاواتی برق با تغییر ساعت ادارات
خرید برق از بورس انرژی توسط مشترکان به زودی اجرایی می‌شود
اختلال در سامانه گمرکی هزار تن سیب و موز را در معرض فساد قرار داد
مشکل تامین ارز نهاده‌ها و کالا‌های اساسی به زودی حل می‌شود
آب تخصیص بخش کشاورزی به ۴۶ میلیارد متر مکعب رسید/ افزایش ۲۷ درصدی تولید شکر
استفاده از سوخت مایع در اولویت آخر است
اجرای ۵۹ پروژه دولتی در ۲۳ استان کشور کلید خورد
واردات اتوبوس با جدیت پیگیری می‌شود/عرضه جدید محصول سایپا طی ماه آینده+ فیلم
ساختمان شیشه ای صداو سیما بازسازی می‌شود+ فیلم
تحول در ساختار معاملات با رونمایی از TAL
اهمیت تعامل بخش واقعی اقتصاد و صنعت مالی در موفقیت بازار
۵.۳ میلیون دز واکسن تب برفکی وارد و تزریق شد
توافق ایران و ازبکستان در حوزه سرمایه گذاری صنایع معدنی
امضای دو قرارداد جدید برای تولید مخزن و تبدیل ۴۵ هزار خودروی بنزینی به دوگانه‌سوز
طرح معاملات پایانی از امروز اجرایی می‌شود+ فیلم
فضای ناامنی و تأثیر آن بر سرمایه‌گذاری در کشور+فیلم
گواهی برق تجدیدپذیر ابزاری برای تأمین مالی در گردش نیروگاه‌ها+ فیلم
تورم سالانه از ۵۴ به ۳۶ درصد رسید/ افزایش ۳۰ درصدی ذخایر طلای بانک مرکزی
تأمین امنیت معاملات مسکن از طریق سامانه «خودنویس»
اگر برخی مسئولان خودشان مستاجر بودند، فکری به حال مسکن می‌کردند/ بانک‌ها به جای مسکن، «مال» می‌سازند و هزینه آن را مردم پرداخت می‌کنند
توزیع الکترونیکی مجوز‌های تردد «دوزووله» برای ناوگان ایرانی
فروش فوق العاده سه محصول سایپا از امروز ۲۰ آبان آغاز می‌شود
علت کمبود شیرخشک نوزاد چیست؟
حفظ نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی از طریق هوشمندسازی امور مالیاتی
جوجه ریزی آبان به ۱۵۰ میلیون قطعه می‌رسد/استفاده از مواد مخدر در خوراک طیور صحت ندارد
دستگاه‌های ایکس‌ری گلوگاه‌های بازرسی در مرز‌های زمینی ایران