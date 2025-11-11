باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیسجمهور کشورمان بعدازظهر امروز (سهشنبه، ۲۰ آبان) با حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که برای بررسی و ارزیابی برنامه هفتم در سال نخست برگزار شد، گفت: قبل از اینکه دولت را بگیریم اعتصابات پرستاران و گندمکاران بود. پارسال همین موقع برق را قطع میکردیم و سوخت نمیدادیم چون مشکل داشتیم، اما الان توانستیم خیلی از اینها را حل کنیم.
رئیس قوه مجریه بیان کرد: عامل تورم ما هستیم؛ دولت و مجلس، چون با کسری، بودجه مینویسیم و توقعاتی ایجاد میکنیم، اما واقعیت این است که پول وجود ندارد لذا کمک کنید بودجه را بدون کسری بنویسیم.
پزشکیان اظهار کرد: بودجه بدون کسری یعنی توسعه با تناسب؛ دولت با توسعه هر برنامهای بنویسد کسری خواهد داشت و تورم ایجاد میشود و این بر دوش مردم است.
رئیسجمهور تاکید کرد: از ما شروع کنید. دولت را کوچک کنید، اما هر جا را دست زدیم کوچک کنیم و براساس منابع هزینه کنیم. ما منابع نداریم و دائم توسعه میدهیم و در همه جا نامناسب است. در خیلی از جاهایی که باید کار میکردیم با هماهنگیهایی که با مجلس و قوه قضاییه بر خیلی مسائل غلبه کردیم. اگر هماهنگ نبودیم الان اینجا نبودیم و با تمام مشکلات مردم با ما همراهی کردند.
رئیس قوه مجریه تاکید کرد: ما در دولت جناحی و گروهی عمل نکردیم. سعی کردیم آنچه هست را توسعه ندهیم. در خیلی مسائل برق و گاز و جلوی آن را گرفتیم. چمنها را خشک کردیم، چون آب نداشتیم. چراغهای ساختمان را گفتیم خاموش کنند. ۱۰ درصد صرفهجویی روزانه ۹۰۰ هزار بشکه نفت و گاز میتوانیم حفظ کنیم.
پزشکیان بیان کرد: همه وضعیت آب، نیرو و آموزش را میدانید. کمتر از یک سال ۱۱ هزار کلاس درست شده که اعتبارش را ما نداشتیم و خیرین مشارکت کردند. چند روز پیش کردستان بودیم یک خانمی که بچهاش در تصادف فوت کرده بود یک و نیم میلیارد دیه فرزندش را برای ساخت مدرسه آورد که همه را به گریه انداخته بود.
رئیسجمهور بیان کرد: در همین دولت ۱۸۰۰ پنل خوریدی نصب شده و تا پایان سال نزدیک ۸۰۰۰ مگاوت نصب میشود. پارسال ۳۲۰ همت بهدلیل قطع گاز، آب و برق بوده و کارخانهدارها ضرر کردند. برای تولید هر ماه خود بنده یک جلسه میگذارم.
پزشکیان با تأکید بر اینکه ما مشکل انرژی را حل خواهیم کرد، گفت: باوجود اینکه در کل برنامه قرار بود ما ۱۰ هزار مگاوات در پنجسال انرژی خورشیدی نصب کنیم، اما امروز بالای ۷۹ هزار مگاوات پنل خورشیدی قرارداد بسته شده تا اجرا شود. پارسال ۳۲۰ هزار میلیارد تومان برای قطعی گاز و برق تولیدکنندگان و کارخانهها هزینه دادهاند و ضرر کردهاند. ما در حال تلاشیم تا آنان ضرر نکنند.
رئیسجمهور گفت: برای تولید و تجارت مطابق آنچه که رهبری انقلاب فرموده، شخصاً هرماه یک جلسه جداگانه با کارآفرینان، اتاق بازرگانی و گروه پتروشیمی برگزار میکنیم. هر چهارشنبه بعد از جلسات دولت، برای فلرسوزی که نزدیک ۷ میلیارد دلار در سال میشود، جلسه میگذاریم و در همین دولت تاکنون بالای ۱۰ میلیون مترمکعب را کنترل کردهایم و برنامه داریم که همه این میزان را باید کنترل کنیم تا محیطزیست آلوده نشود و شهرها آلوده نباشند.
رئیسجمهور در ادامه از ورود دانشگاهها به حل مسائل آب کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر استانهایی نظیر اصفهان، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه وبویراحمر ، یزد ،خوزستان ، تهران ، مشهد و تبریز همه مشکلات آبی دارد.دانشگاه تهران، فردوسی مشهد، تربیت مدرس و جمعی از کارشناسان با همکاری هم توافق کردند تا مشکلات در این بخش برطرف شود لذا ما دانشگاهها و بخش خصوصی را درگیر مسائل کشور کردهایم.
پزشکیان با اشاره به گسترش روابط منطقهای افزود: در حال حاضر با همسایگان مان بیشترین تفاهم و همکاری را داریم و داد و داد و ستد بینمان را راه انداخته و آنها را بهبود میبخشیم. در روابط خارجی و داخلی، تمام تلاش دولت این بوده که از توسعه اختلافات جلوگیری کند. تا به حال پشت تریبون، از کسی بد نگفتهام و نگفتهام فلانی مقصر است. ما خود را مقصر میدانیم. عامل گرانی و مشکلات، دولت و مجلس و کل حاکمیت است. باید با همکاری، مشکلات را حل کنیم.
رئیسجمهور خطاب به نمایندگان مجلس گفت: بودجه امسال را باید طوری ببندیم، تا مسائلی که بهرهوری و کارایی لازم را ندارد حذف شود. ما این موضوع را قبول داریم .ما برای کالابرگ و معیشت مردم با دکتر قالیباف وقت میگذاریم. همچنین ما یک روز در میان جلسه میگذاریم تا بتوانیم مشکلات معیشتی مردم را برطرف کنیم. ما نمیتوانیم به نحوی حکومت کنیم که مردم گرسنه باشند. بنابراین معیشت مردم باید در بودجه کشور در اولویت دیده شود و این مسئله باور و اعتقاد بنده است. اگر معیشت مردم حل نشود، هر دستاوردی بیفایده است. باید منابع و امکانات را به گونهای ببینیم که بتوانیم به مردم پرداخت و خدمت کنیم. با همدلی میتوانیم این مشکلات را حل کنیم. ما باید امکانات اضافه را جمع کرده و آنچه را که جمع کردیم را در کارت کالابرگ مردم تزریق کنیم و ما با همدلی و کمک همدیگر قادر به انجام این کار هستیم.
پزشکیان با بیان اینکه بنده نمیپذیرم ایران کشوری ضعیف بماند، اضافه کرد: بنده به عنوان رئیس جمهور نمیپذیرم که ایران از کشورهای دیگر عقب بماند لذا باید تاکید کنم همین الان هم ما عقب نیستیم و اگر دست به دست هم داده و وحدت انسجاممان را حفظ کنیم. هیچ قدرتی نمیتواند ما را به زانو در بیاورد و این چیزی است که مردم از ما طلب میکنند.
رئیس هیئت دولت با بیان اینکه در نظرسنجیها برخی استانها از دولت ناراضی هستند، بیان کرد: وزرا و مدیران و کارشناسان باید کاری کنند که مردم از دولت راضی شوند؛ لذا مقصر ما و مدیران ماست. این ما هستیم که به درستی نمیتوانیم به مردم خدمت بدهیم. ما حق نداریم برای مردم قیافه بگیریم یا منت خدمت را سرشان بگذاریم. اگر استاندار، فرماندار یا مدیری در هر سطحی با مردم رفتار نادرست دارد، بداند چنین فردی حق ماندن در جایگاه مدیریتی ندارد. جایگاه ما خدمت به مردم است. شاخص خوب یا بد بودن ما، رضایت مردم است.
رئیسجمهور تصریح کرد: اصلاح رفتارها و روندها دفعتاً واحده، امکانپذیر نیست. نمیتوان امروز تصمیم گرفت و فردا همه چیز درست شود. نیت ما درست است، برنامهریزی کردهایم و با پیگیری پیش میرویم، اما باید بپذیریم تغییر رفتار زمانبر است.
رئیس قوه مجریه بیان کرد: اگر بنده ادعا کنم بینقص و بیاشتباه هستم، همان لحظه آغاز انحراف من است. من اشتباه میکنم، اما قصد تخلف ندارم. از شما میخواهم کمک کنید تا اشتباهات را اصلاح کنیم، نه اینکه یکدیگر را تخریب کنیم یا متهم بسازیم. هرکسی بتواند مشکلی از کشور حل کند، دستش را میبوسم، مهم نیست از کدام جناح یا حزب است. برای ما مهم نیست از کدام باور سیاسی یا فکری باشد؛ مهم این است که ایرانی است و میخواهد به کشورش خدمت کند.