باشگاه خبرنگاران جوان ؛محبوبه کباری- همزمان با افزایش قیمت در بخش اجاره و یا خرید وفروش مسکن طی سال های گذشته شاهد آن هستیم که بخش‌های تجاری هم تحت تاثیر قرار گرفته و شاهد یک روند رو به رشد قیمتی هستند به طوری که در طی چند سال گذشته به شکل نجومی قیمت بسیاری از مغازه ها و همچنین واحدهای تجاری در مراکز تجاری رشد چشم گیری داشته اند و همین امر خود باعث شده که بسیاری از مغازه دار ها از عهده پرداخت مبالغ اجاره برنیایند.

با وجود آنکه در حوزه مسکن نظارت های از سوی وزارت راه وشهرسازی و بازرسان اتحادیه املاک صورت می گیرد و همین امر خود باعث کنترل قیمتی در برخی از مناطق شده اما در حوزه مراکز تجاری هیچ نظارتی از سوی دستگاه ها نمی شود و همین امر خود باعث رشد چشم گیر قیمت ها در بخش های مختلف شده است.

براساس این گزارش طی دو دهه اخیر پاساژها به عنوان عاملی نوظهور در تغییر ذائقه و نحوه خرید مردم کشورمان، رشدی چشمگیر داشته اند و علی رغم رکود سال‎های اخیر همچنان بر تعدادشان افزوده می شود، تا جایی که امروزه در اکثر خیابان های مراکز استان‎ها بخصوص تهران، انوع متعددی از پاساژها دیده می شود و مردم زیادی چه برای خرید و چه برای تفریح وقت را در این مراکز می گذرانند

درحال حاضر در تمام محله های شهر پاساژهای بزرگی وجود دارند و حتی در برخی مناطق مانند شمال و غرب تهران این پاساژها تجمع بیشتری داشته و برخی از مناطق تبدیل به محلی شده اند که مردم از دیگر نقاط هم برای خرید به آن جا می آیند. برخی از پاساژها بسیار شیک و امروزی بوده و تنها چند سال از تاسیس آنها می گذرد اما در مدت کوتاه جایگاه ویژه ای برای مشتریان خود پیدا کرده اند و اگر در شب های تعطیل سری به این پاساژها بزنید با جمعیت زیادی روبه رو می شوید که شاید همه آنها مشتری نباشند و ممکن است فقط برای گردش به پاساژ سری زده باشند.

در سال‌های اخیر و با ظهور نسل جدید پاساژهای لوکس و مشتری پسند از جمله پالادیوم، ارگ، ایرانمال، همیلا و سانا، اقبال مردم به نسل قبلی پاساژها کاهش پیدا کرده است.

علی رغم رکود کلی بازار ساختمان در سال‌های اخیر، هنوز هم پاساژهای برند پایتخت مشتریان و متقاضیان خاص خود را دارند و با مشاهده روند افزایش قیمت در دهه فعلی، اکنون مرکز تجاری مشهوری در تهران پیدا نمی شود که قیمت مغازه در آن، کمتر از میلیارد باشد. البته این رقم برای طبقات همکف و اصطلاحا دارای پاخور بیشتر، با ضریب بیشتری همراه است و هر طبقه بالاتر یا پایین تر، کسری از این مبلغ خواهد بود.

اطلس مال تهران یکی مراکز خرید مدرن تهران به‌شمار می‌آید که در منطقه یک و مجاورت پارک نیاوران قرار دارد. مرکز اداری تجاری اطلس مال تهران، در زمینی با مساحت ۱۱ هزار و ۳۱۵ متر مربع و زیربنای تقریبی ۱۴۰ هزار متر مربع، بنا شده و به دلایلی، قیمت آن نسبت به سایر مجتمع های تازه ساز شمال تهران پایین تر است. اما همین ارزانی هم برای مغازه های همکف و طبقه اول بیش از ۱.۵ میلیارد تومان برآورد می شود.

مرکز خرید پالادیوم با زیربنای ۱۵۰ هزار مترمربع در زعفرانیه واقع شده است. این مجتمع دارای ۱۵۰ واحد تجاری، ۱۲۰ فروشگاه و واحد خدماتی و ۲۵ رستوران، کافی‌شاپ و فوت‌کورت است. این ساختمان از ضلع جنوبی دارای ۱۳ طبقه، از ضلع شمالی دارای ۱۱ طبقه و از سمت همکف دارای شش طبقه است.

در حالی که قرار گرفتن یک پاساژ در منطقه نیاوران تهران می تواند یک مزیت بزرگ و موجب بالا رفتن قیمت مغازه های آن شود، اما برخی اشکالات مدیریتی در واگذاری و اداره این مجموعه، ترافیک سنگین و معابر تنگ محدوده پارک نیاوران و عدم بازاریابی مناسب موجب شده تا قیمت این پاساژ، به نسبت منطقه آن در محدوده مراکز خرید غرب تهران باشد.

مجتمع ارگ واقع در میدان تجریش در زمینی به مساحت ۷۵ هزار مترمربع ساخته شده و در حقیقت دارای ۱۰ طبقه است که پنج طبقه آن تجاری و پنج طبقه آن به پارکینگ اختصاص داده شده. علی رغم حضور مراکز مختلف تجاری مانند پاساژ قائم، تندیس و بازار سنتی، ارگ توانسته نام و اعتبار خود را حفظ کند، هرچند معابر تنگ و مشکل تردد، این منطقه را همچنان رنج می دهد. با این اوصاف، مغازه های اصلی این پاساژ، حدودا ۴ میلیارد تومان هر متر مربع قیمت دارند.

مرکز خرید سانا سنتر در بلوار اندرزگو تهران یکی از مراکز چند منظوره جدید و مدرن تهران است. انواع فروشگاه‎ها مانند پوشاک، لوازم لوکس خانه،اسباب بازی و جواهرات که نامهای شاخص هستند در این مرکز شعبه دارند.طراحی این مرکز امروزی و مدرن است و به علت واقع شدن در یکی از خیابان‎های لوکس تهران، قیمت مغازه های این پاساژ ۳ طبقه نیز حدود ۳ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده است.

سرعت شهرسازی در غرب تهران به چند سال اخیر برمیگردد از این رو ساخت و ساز در این منطقه نسبت به سایر نقاط تهران مدرن تر است و مراکز خرید نیز در این منطقه بیشتر و مدرن تر به نظر رسیده و می توان گفت بیشترین تراکم مراکز خرید را دارد .

به عنوان مثال، ایران مال یا بازار بزرگ ایران که در غرب پایتخت ساخته شده، جزو بزرگ‌ترین پروژه‌های تجاری – توریستی جهان با حدود ۲ میلیون متر مربع زیربنا است که از پرطرفدارترین جاهای دیدنی تهران نیز به شمار می‌رود. ایران مال علاوه بر فروشگاه‌های متعدد، امکانات رفاهی و تفریحی متنوعی همچون پردیس سینمایی و مجموعه ورزشی نیز دارد.