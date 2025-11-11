در پی نزاع و تخریب اموال عمومی در بازار تهران، مأموران فاتب عاملان اصلی درگیری را شناسایی و دستگیر کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از پلیس فاتب، در پی نزاع دسته جمعی منجر به تخریب اموال عمومی فی‌مابین عده ایی از ارازل و اوباش، مقابل سفره خانه‌ای مقابل بازار تهران، تیم عملیات ویژه پایگاه هفتم سازمان اطلاعات فاتب شناسایی و دستگیری را به سرعت آغاز نمود.

با انجام اقدامات میدانی و همچنین تحقیقات محلی یکی از عاملین اصلی درگیری که متصدی سفره خانه نیز بوده مورد شناسایی قرار گرفته که در نهایت پس از هماهنگی قضائی وی در محل اختفای خود دستگیر و به زندان معرفی گردید.

در ادامه با فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود دو تن دیگر از متهمان که از اراذل و اوباش سطح یک تهران بوده و متهم دیگر که از افراد شرور و دلال در بازار بوده شناسایی و در یک اقدام عملیاتی در محدوده بازار تهران دستگیر و به دادسرا معرفی گردیدند.

متهمین اتهامات خود را قبول داشته و ابراز ندامت نمودند.

معاون اجتماعی سازمان اطلاعات فاتب اعلام داشت ارتکاب جرم توسط متصدی و یا مباشران واحد‌های صنفی ضمن برخورد قضائی با فرد مجرم، سبب پلمپ واحد صنفی آنان نیز می‌گردد. پلیس اجازه نخواهد داد مراکز تجمع و تردد شهروندان در محدوده بازار دستخوش شرارت‌های اراذل قرار گیرد.

