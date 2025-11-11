باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- محسن علیزاده، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری مسکن در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: امروز و در دومین روز حضورمان در نمایشگاه کیشینکس، با حضور معاون محترم وزیر راه و شهرسازی، دو تفاهمنامه در غرفه بانک مسکن و شرکتهای تابع با عنوان رعایت استانداردهای بیم (مدلسازی استاندارد) منعقد شد.
وی ادامه داد: این تفاهمنامهها به ابعاد ساختمانی و همچنین رعایت و الزام حداکثری مبحث ۱۹ ساختمان در راستای ذخیره انرژی در ساختمانها میپردازد.
او بیان کرد: بانک مسکن جز معدود شرکتهایی است که پیش از الزام آییننامه، در واقع مبحث ۱۹ را در تمام پروژههای خود رعایت میکند.
علیزاده گفت: بعد از انعقاد این تفاهمنامه و با یک الزام بیشتر، تمامی ساختمانهایی که به مشتریان خود میدهیم، تمام مفاد این آییننامه و الزام قانونی را خواهند داشت. به این ترتیب، میتوانیم برای اولین بار با انعقاد یک تفاهمنامه دیگر با بورس انرژی، گواهی صرفهجویی انرژی را در ساختمانها صادر و منتشر کنیم.