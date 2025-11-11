سخنگوی صنعت آب از شهروندان تهرانی خواست نسبت به اصلاح الگو‌های مصرف خانگی، کاهش مصارف غیرضروری و همکاری در طرح‌های نظارتی مشارکت فعال داشته باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان - عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب عصر امروز -سه شنبه ۲۰ آبان‌ماه- با اشاره به مصرف ۳۳.۵ مترمکعب بر ثانیه در استان، ادامه داد: حدود نیمی از این میزان از منابع زیرزمینی و نیم دیگر از سد‌های سطحی تأمین می‌شود، اما در مجموع با کسری ۳ مترمکعب بر ثانیه روبه‌رو هستیم.

وی افزود: در صورت تداوم کم‌بارشی پاییزه و عدم صرفه‌جویی عمومی، وزارت نیرو ناگزیر از اعمال برنامه افزایش ۱۰ درصدی مدیریت مصرف و حتی محدودیت در توزیع آب خواهد شد.

گفتنی است، کاهش شدید بارش در کشور سبب شده جریان روان آب‌ها با اختلال همراه شده و همین امر منابع آب‌های سطحی که یکی از منابع تامین کننده آب بخش‌های مختلف کشور است با مشکلات جدی همراه شود.

بارش‌های سال آبی جاری تا ۱۶ آبان نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۸۳ درصدی همراه شده به طوری که به تازگی سحر تاج‌بخش رئیس سازمان هواشناسی کشور در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به کم‌بارشی پاییز امسال که در بسیاری نقاط کشور، گفته این شرایط طی ۴۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است.

بر این مبنا در حالی که حدود ۵۰ روز از سال آبی جدید (ابتدای مهر۱۴۰۴ تا آخر شهریور۱۴۰۵) سپری شده است که ۲۰ استان کشور تا شانزدهم آبان ماه حتی یک قطره بارش باران به خود ندیده‌اند.

این وضعیت بر منابع آب موجود در سد‌های کشور نیز اثر گذار شده و سبب شده ۲۸ سد کشور کمتر از ۳۰ میلیون متر مکعب آب داشته باشند. در این بین سد‌های شمیل و نیان در استان هرمزگان و رودبال داراب در استان فارس هیچ میزان آبی ندارند.

منبع: شرکت مدیریت منابع آب ایران

برچسب ها: ذخایر آبی ، وضعیت بحرانی آب
خبرهای مرتبط
فضای ناامنی و تأثیر آن بر سرمایه‌گذاری در کشور+فیلم
خرید برق از بورس انرژی توسط مشترکان به زودی اجرایی می‌شود
راه‌اندازی بازار پساب برای اولین بار در بورس انرژی / سهم معاملات برق در بازار به ۴۸ درصد رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اگر برخی مسئولان خودشان مستاجر بودند، فکری به حال مسکن می‌کردند/ بانک‌ها به جای مسکن، «مال» می‌سازند و هزینه آن را مردم پرداخت می‌کنند
فروش فوق العاده سه محصول سایپا از امروز ۲۰ آبان آغاز می‌شود
نرخ اجاره و خرید وفروش واحد‌های تجاری تهران اعلام شد
علت کمبود شیرخشک نوزاد چیست؟
ساختمان شیشه ای صداو سیما بازسازی می‌شود+ فیلم
استفاده از سوخت مایع در اولویت آخر است
ظرفیت تولید روزانه دو دستگاه اتوبوس درون شهری ایجاد شد / آغاز تولید اتوبوس‌های برون شهری درآینده نزدیک + فیلم
طرح معاملات پایانی از امروز اجرایی می‌شود+ فیلم
وضعیت سکونت در برخی از محلات فرسوده قابل تحمل نیست/ اتمام واحد‌های نیمه تمام تا پایان سال
مردم دیگر تحمل افزایش قیمت سرسام آور بلیت هواپیما را ندارند
آخرین اخبار
امروز ۸۳ نماد مشمول معاملات پایانی بودند+ فیلم
واردات ۶ میلیارد دلار بنزین به کشور+ فیلم
کمبود بی‌سابقه ذخایر آبی در تهران؛ هشدار وزارت نیرو برای صرفه‌جویی فوری
خودرو‌های داخلی به بورس کالا باز می‌گردند؟+ فیلم
صدور اولین گواهینامه‌های صرفه‌جویی انرژی در پروژه‌های مسکونی+ فیلم
تنها ۵۷ هزار واحد نهضت ملی مسکن به بانک‌ها متصل شد/ پایش هر دو هفته‌ای بانک‌ها در پرداخت تسهیلات + فیلم
سقف جدید نرخ ارز نهاده‌های دام و طیور اعلام شد
مشارکت سازمان ملی زمین و مسکن در تامین اعتبار ۵۰۰ مدرسه
۳۳ پاسگاه و قرارگاه پلیس راه کشور در حال ساخت، مرمت و بازسازی است
مردم دیگر تحمل افزایش قیمت سرسام آور بلیت هواپیما را ندارند
۵ میلیون و ۳۰۰ هزار دوز واکسن تب برفکی وارد و توزیع شد
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۰ آبان ماه
سازمان اوقاف هزینه‌های پذیره برای املاک وقفی در بافت‌های فرسوده را کاهش داد
وضعیت سکونت در برخی از محلات فرسوده قابل تحمل نیست/ اتمام واحد‌های نیمه تمام تا پایان سال
نرخ اجاره و خرید وفروش واحد‌های تجاری تهران اعلام شد
درج قیمت مصرف کننده بر کیسه‌های برنج داخلی و خارجی الزامی شد
ظرفیت تولید روزانه دو دستگاه اتوبوس درون شهری ایجاد شد / آغاز تولید اتوبوس‌های برون شهری درآینده نزدیک + فیلم
صرفه جویی ۱۵۰ مگاواتی برق با تغییر ساعت ادارات
خرید برق از بورس انرژی توسط مشترکان به زودی اجرایی می‌شود
اختلال در سامانه گمرکی هزار تن سیب و موز را در معرض فساد قرار داد
مشکل تامین ارز نهاده‌ها و کالا‌های اساسی به زودی حل می‌شود
آب تخصیص بخش کشاورزی به ۴۶ میلیارد متر مکعب رسید/ افزایش ۲۷ درصدی تولید شکر
استفاده از سوخت مایع در اولویت آخر است
اجرای ۵۹ پروژه دولتی در ۲۳ استان کشور کلید خورد
واردات اتوبوس با جدیت پیگیری می‌شود/عرضه جدید محصول سایپا طی ماه آینده+ فیلم
ساختمان شیشه ای صداو سیما بازسازی می‌شود+ فیلم
تحول در ساختار معاملات با رونمایی از TAL
اهمیت تعامل بخش واقعی اقتصاد و صنعت مالی در موفقیت بازار
۵.۳ میلیون دز واکسن تب برفکی وارد و تزریق شد
توافق ایران و ازبکستان در حوزه سرمایه گذاری صنایع معدنی