باشگاه خبرنگاران جوان - عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب عصر امروز -سه شنبه ۲۰ آبانماه- با اشاره به مصرف ۳۳.۵ مترمکعب بر ثانیه در استان، ادامه داد: حدود نیمی از این میزان از منابع زیرزمینی و نیم دیگر از سدهای سطحی تأمین میشود، اما در مجموع با کسری ۳ مترمکعب بر ثانیه روبهرو هستیم.
وی افزود: در صورت تداوم کمبارشی پاییزه و عدم صرفهجویی عمومی، وزارت نیرو ناگزیر از اعمال برنامه افزایش ۱۰ درصدی مدیریت مصرف و حتی محدودیت در توزیع آب خواهد شد.
گفتنی است، کاهش شدید بارش در کشور سبب شده جریان روان آبها با اختلال همراه شده و همین امر منابع آبهای سطحی که یکی از منابع تامین کننده آب بخشهای مختلف کشور است با مشکلات جدی همراه شود.
بارشهای سال آبی جاری تا ۱۶ آبان نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۸۳ درصدی همراه شده به طوری که به تازگی سحر تاجبخش رئیس سازمان هواشناسی کشور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به کمبارشی پاییز امسال که در بسیاری نقاط کشور، گفته این شرایط طی ۴۰ سال گذشته بیسابقه بوده است.
بر این مبنا در حالی که حدود ۵۰ روز از سال آبی جدید (ابتدای مهر۱۴۰۴ تا آخر شهریور۱۴۰۵) سپری شده است که ۲۰ استان کشور تا شانزدهم آبان ماه حتی یک قطره بارش باران به خود ندیدهاند.
این وضعیت بر منابع آب موجود در سدهای کشور نیز اثر گذار شده و سبب شده ۲۸ سد کشور کمتر از ۳۰ میلیون متر مکعب آب داشته باشند. در این بین سدهای شمیل و نیان در استان هرمزگان و رودبال داراب در استان فارس هیچ میزان آبی ندارند.
منبع: شرکت مدیریت منابع آب ایران