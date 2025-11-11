باشگاه خبرنگاران جوان _ میرحسین رحیمی گفت: ۲ قاچاقچی حین عملیات تعقیب و گریز به عراق متواری شدند اما در این عملیات ۲۱ قبضه سلاح و مقادیر زیادی فشنگ کشف و ضبط شد.



او با بیان اینکه امنیت خط قرمز ما است، اظهار کرد: با رصد اطلاعاتی و هوشیاری نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی و مرزبانی شاهد امنیتی پایدار در مرزهای این شهرستان هستیم.



فرماندار سرپل‌ذهاب گفت: مخلان نظم و امنیت کشور بدانند که نیروهای امنیتی و ضابطین قضایی شبانه‌روز برای تأمین آسایش و امنیت مردم در تلاش هستند و با هر کسی که بخواهد امنیت مردم را به خطر بیاندازد، برخوردی قاطع و بدون اغماض خواهد شد.



رحیمی از برخورد قاطعانه با قاچاقچیان سلاح و مهمات به عنوان یکی از مهمترین برنامه های نیروهای امنیتی و مسلح خبر داد و گفت: اجازه نمی دهیم عده ای با هر انگیزه و هدفی موجب ایجاد ناامنی در منطقه شوند.

منبع ایرنا