دادگستری البرز اعلام کرد: برای منتشرکنندگان ادعای دروغ پیدا شدن پیکرهای مجهول‌الهویه در بستر سد کرج پرونده قضایی تشکیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دادگستری البرز اعلام کرد: اداره کل پزشکی قانونی استان البرز ضمن تکذیب خبر در همین رابطه عنوان کرده طی هفته‌های اخیر مواردی که دائر بر کشف جسد از سد امیرکبیر بوده و به این مرکز تحویل شده باشد، نداشته‌ایم.

در پی انتشار خبری نادرست منتسب به یکی از رسانه‌های محلی با عنوان «با خشک‌شدن سد کرج تاکنون پیکر ۷۴ نفر پیدا شده» شرکت آب منطقه‌ای البرز ضمن رد قاطع این ادعا، اعلام کرد خبر مذکور کاملاً کذب و فاقد هرگونه مبنای فنی، میدانی و مستندات رسمی است. 

قدرت‌الله سیف معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی استانداری البرز، ضمن اشاره به انتشار این خبر کذب اظهار کرد: متأسفانه برخی رسانه‌های معاند و کانال‌های خبری خارج از کشور با هدف ایجاد تشویش اذهان عمومی و تخریب اعتماد مردم به نهادهای داخلی، خبری ساختگی مبنی بر پیدا شدن ۷۴ جسد در سد کرج منتشر کرده‌اند. ما این موضوع را از اساس تکذیب می‌کنیم و هیچ‌گونه واقعیتی در پس این ادعا وجود ندارد.

